Doi frați din Vaslui, reținuți de polițiști după ce au legat un câine de o căruță și l-au târât pe drum

Doi frați din județul Vaslui au fost reținuți de polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor după ce au legat un câine de o căruță și l-au târât mai mulți metri pe drum public.

Cei doi, în vârstă de 16 și 25 de ani, din comuna vasluiană Ivești, ar fi legat un câine de spatele unei căruțe și l-ar fi târât pe carosabil, provocându-i răni la cap și la un membru. Câinele a primit îngrijiri medicale și a fost plasat ulterior într-un adăpost public din comuna Ivești.

„Poliţiştii au stabilit că bărbaţii cercetaţi ar fi legat un exemplar canin, rasă comună, de osia din spate a unui atelaj hipo şi s-ar fi deplasat astfel pe drumul public din comuna Iveşti, târând exemplarul canin pe partea carosabilă, acţiuni prin care i-ar fi produs leziuni în zona capului şi a membrului stâng posterior. Exemplarul canin a primit îngrijiri medicale, ulterior fiind plasat într-un adăpost public din comuna Iveşti”, potrivit IPJ Vaslui.

Ca urmare a probatoriului administrat, polițiștii au luat măsura reținerii pentru 24 de ore a celor doi frați, care urmează să fie prezentați Parchetului de pe lângă Judecătoria Bârlad pentru stabilirea unor măsuri preventive.

Cercetările continuă sub supravegherea Parchetului, pentru a stabili și proba întreaga activitate infracțională a celor doi tineri, care riscă să răspundă pentru rănirea cu intenție a animalelor.