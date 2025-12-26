Incident pe DN 1B. Șoferii, în pericol, după ce o conductă de apă s-a spart

O conductă de apă s-a spart vineri, 26 decembrie, pe Drumul Naţional 1B, care face legătura între Ploieşti şi Buzău. Apa s-a strâns pe carosabil, existând pericolul să îngheţe.

Incidentul a avut loc la kilometrul 16+400 – 15+500 al DN1B, în localitatea Chiţorani din judeţul Prahova unde, pe sensul de mers Buzău către Ploieşti, unde s-a produs o avarie la o conductă de apă, potrivit News.ro.

Avaria a dus la acumulări de apă pe carosabil.

„Situaţia poate afecta siguranţa circulaţiei, mai ales în condiţii de temperaturi scăzute, când există riscul de îngheţ”, au avertizat oficialii Poliţiei Prahova.

Au intervenit atât poliţişti, cât şi drumari, aceştia din urmă intervenind cu material antiderapant pentru prevenirea formării poleiului pe timpul nopţii.

„Recomandăm conducătorilor auto să circule cu prudenţă sporită în zonă, să adapteze viteza la condiţiile de drum, să păstreze o distanţă de siguranţă faţă de celelalte vehicule şi să respecte indicaţiile poliţiştilor rutieri aflaţi în teren”, au transmis poliţiştii.