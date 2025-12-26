O echipă specializată în tehnologia Maglev (tren cu levitație magnetică) de la Universitatea Națională de Tehnologie a Apărării din China a reușit să accelereze un vehicul de testare de o tonă de la 0 la 700 de kilometri/oră în doar două secunde, în cadrul unui test de levitație magnetică.

Performanța a stabilit un nou record mondial pentru platformele de acest tip și reprezintă cel mai rapid test înregistrat vreodată pentru un sistem de levitație magnetică electrică, relatează EFE și Agerpres, citând postul public de televiziune din China, CCTV.

Imagini publicate joi de CCTV surprind momentul în care structura asemănătoare unui șasiu se deplasează cu viteză extrem de mare pe o pistă de levitație magnetică, fiind învăluită într-un nor de vapori, după o accelerare aproape instantanee și o frânare bruscă la capătul traseului de aproximativ 400 de metri.

Potrivit televiziunii, acest progres a fost obținut după zece ani de cercetare și dezvoltare și a presupus depășirea unor provocări tehnice majore, precum propulsia electromagnetică de ultra-mare viteză, ghidajul suspensiei electrice, inversiunea stocării de energie tranzitorie de mare putere și utilizarea magneților supraconductori de câmp înalt.

Testul deschide noi perspective pentru dezvoltarea transportului de tip maglev

Testul deschide noi perspective pentru dezvoltarea transportului de tip maglev în tuburi vidate, cunoscut sub numele de „hyperloop”, în China, și oferă totodată noi metode pentru asistența la lansările din domeniul aerospațial și pentru testări experimentale.

Tehnologia levitației magnetice beneficiază de finanțare consistentă din partea autorităților chineze încă din 2004, anul în care a fost inaugurată, la Shanghai, prima linie maglev de viteză redusă, care face legătura între periferia orașului și Aeroportul Internațional Pudong.

China a obținut în ultimii ani mai multe rezultate notabile în acest domeniu. În septembrie 2025, trenul cu levitație magnetică (maglev) a atins o viteză record de 500 km/h, atrăgând atenția întregii lumi și lăsând reporterii vizibil uimiți.

În septembrie 2022, Universitatea Chengdu Jiaotong a testat cu succes un vehicul cu levitație magnetică de 2,8 tone, care a plutit la 35 de milimetri deasupra unei autostrăzi din estul Chinei.

De asemenea, în 2021, autoritățile chineze au prezentat cel mai rapid tren Maglev din lume, cu o viteză de 600 km/h, dezvoltat în orașul Qingdao după cinci ani de cercetare și dezvoltare.