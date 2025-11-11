Femeie bătută de soț, deși avea ordin de protecție. Individul a așteptat-o să ajungă aproape de casă și s-a urcat cu forța în mașina ei

Un bărbat de 42 de ani din județul Argeș a fost reținut de polițiști după ce și-ar fi agresat soția. El a așteptat-o pe femeie aproape de casa ei, iar când aceasta a ajuns, s-a urcat cu forța în mașina ei și a obligat-o să conducă până la el acasă. Acolo, ar fi amenințat-o și ar fi bătut-o. Femeia avea emis un ordin de protecție pentru 12 luni împotriva bărbatului.

Incidentul a avut loc în noaptea de 10 spre 11 noiembrie, în jurul orei 00:30. Potrivit anchetatorilor, bărbatul s-ar fi dus în zona unde locuiește femeia, iar în momentul în care aceasta a ajuns acasă cu mașina, el s-ar fi urcat în autoturismul ei și ar fi obligat-o să plece împreună la locuința lui. Acolo, ar fi amenințat-o și ar fi agresat-o fizic. După aceste orori, agresorul a fugit de la fața locului.

Femeia avea emis împotriva bărbatului un ordin de protecție pentru 12 luni, emis de Judecătoria Topoloveni, prin care acestuia i se interzicea să se apropie de ea sau de locuința sa. Măsura nu era însă însoțită de monitorizare electronică.

„La fața locului au intervenit polițiștii Secției de Poliție Rurală Leordeni, dar și polițiști din cadrul Poliției Orașului Topoloveni, bărbatul în cauză fiind depistat în scurt timp, pe raza aceleiași localități, ulterior fiind condus la sediul poliției”, a transmis IPJ Argeș.

Pe numele său a fost întocmit dosar penal pentru încălcarea ordinului de protecție, violență în familie și lipsire de libertate în mod ilegal, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Topoloveni.

După administrarea probatoriului, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, urmând ca luni să fie prezentat procurorilor cu propunere de luare a unei măsuri preventive.