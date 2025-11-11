Gestul inconștient al unei mame cu copilul în brațe: trece grăbită printre TIR-uri, deși la câțiva pași există trecere pentru pietoni

O fotografie surprinde momentul în care o mamă, ținându-și copilul în brațe, trece grăbită printre două TIR-uri, deși la doar câțiva pași există o trecere pentru pietoni.

„O mamă cu copilul în brațe, trecând grăbită printre două TIR-uri, iar la doar câțiva pași… există o trecere pentru pietoni. Oare ce exemplu va urma copilul în momentul în care va fi nevoit să treacă strada de unul singur? Calea scurtă, riscantă și convenabilă pe moment sau cea sigură și la doar câțiva pași în plus? Este doar un exemplu dintre cele 11.582 de abateri ale pietonilor, înregistrate la nivel de țară, în doar o săptămână! <Mie nu mi se poate întâmpla!>Indiferența poate să te lovească într-o bună zi! Alege pașii siguri: Te oprești! Te asiguri! Traversezi pe trecerea pentru pietoni!”, a transmis Poliția Română, pe FB.

Postarea Poliției a stârnit reacții printre internauți.

Unul dintre ei a scris că „atât timp pietonii nu primesc amenzi, așa se comportă în trafic. În România se poate face educație rutieră pietonilor dacă ajung să plătească. Altfel, pietonii rămân cei mai periculoși participanți la trafic, din nefericire”.

„Ați amendat-o? Sau măcar un avertisment, să știe că data viitoare a belit-o? Dacă nu luați măsuri, nu se schimbă nimic”, a transmis un alt utilizator.

„Să fii șofer în ziua de azi, trebuie să ai grijă la mopede, trotinete, biciclete, căruțe, pietoni care nu au grijă de viața lor… (nu vorbim de inconștiența unor șoferi)”, a adăugat altcineva.

Poliția Română reamintește importanța respectării regulilor de circulație.