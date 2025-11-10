Poliția Română a descins la IPJ Teleorman: verificări după ce o femeie a fost ucisă de fostul partener, deși avea ordin de protecție

Conducerea Poliției Române analizează modul în care autoritățile au gestionat cazul femeii ucise cu sânge rece de fostul ei partener, deși anterior au fost instituite ordine de protecție.

În urma crimei înfiorătoare din județul Teleorman, unde o mamă de 26 de ani a fost ucisă de fostul ei partener, conducerea Poliției Române s-a deplasat la Inspectoratul de Poliție Județean Teleorman, împreună cu o echipă de polițiști din cadrul IGPR, în vederea efectuării de verificări.

Șefii poliției verifică gestionarea situației de către polițiști, anterior comiterii infracțiunii de omor calificat.

”Echipa de verificare este formată din specialiști ai Direcției Control Intern, Direcției de Ordine Publică și Unității Centrale de Analiză a informațiilor. În funcție de cele constatate, se vor lua măsurile legale care se impun”, potrivit IGPR.

O tragedie cumplită s-a produs în în cursul serii de sâmbătă, 8 noiembrie, în comuna Beciu, județul Teleorman, unde Mihaela, o femeie de 26 de ani, mamă a trei copii, a fost ucisă cu 15 lovituri de cuțit de fostul său partener, în timp ce își ținea băiețelul de doi ani în brațe. Incidentul s-a petrecut în fața bisericii locale, în plină stradă, chiar de ziua de nume a victimei, relatează impactnews24.

Bărbatul de 42 de ani din Teleorman care, sâmbătă, 8 noiembrie, și-a omorât soția în plină stradă, după ce a înjunghiat-o de mai multe ori, era deja vizat într-un dosar penal pentru fapte grave sesizate cu mai puțin de două luni înainte. Femeia îl acuzase atunci că a răpit-o și violat-o, însă poliţia a considerat că nu se impun alte măsuri preventive, în afara ordinului de protecţie.

Reprezentanții IPJ Teleorman au precizat că la 26 septembrie femeia de 26 de ani a reclamat că soțul ei a încălcat ordinul de protecție. Ea a susținut că acesta a luat-o cu forța dintr-un parc din Turnu Măgurele, a băgat-o în mașină locând uşile şi a dus-o în apropierea unui câmp, obligând-o să întrețină relații sexuale.

În urma sesizării, s-a deschis dosar penal pentru viol, lipsire de libertate, încălcarea ordinului de protecție și violență în familie. Poliția afirmă că, în colaborare cu procurorii, nu s-au identificat elemente suficiente pentru a dispune măsuri preventive împotriva bărbatului.

Un ordin de protecție provizoriu fusese emis încă din 22 septembrie, iar pe 26 septembrie Judecătoria Turnu Măgurele a instituit un ordin de protecție pentru șase luni. Poliția menționează că femeia a refuzat instalarea unui sistem electronic de monitorizare a agresorului, iar polițiștii au acționat conform procedurilor.