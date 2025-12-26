Atac cu cuțitul în metroul din Paris: trei femei rănite. Suspectul a fost reținut

Trei femei au fost atacate cu un cuțit în metroul parizian, pe linia 3, vineri după-amiază, 26 decembrie 2025. Autoritățile l-au reținut pe agresor, care a fugit inițial prin alte linii de metrou.

Potrivit parchetului din Paris, bărbatul înarmat a rănit trei femei în diferite stații ale liniei de metrou care leagă Bagnolet (Seine-Saint-Denis) de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine). Atacurile au avut loc succesiv în stațiile République, Arts et Métiers și Opéra, conform publicației franceze Le Parisien.

Victimele au primit rapid îngrijiri din partea pompierilor din Paris. Din fericire, rănile au fost ușoare. Două dintre femei au fost lovite în spate și coapsă. „Tânăra a fost rănită la nivelul coapsei”, a relatat o femeie prezentă în stația République. „Era totuși mult sânge, a fost o tăietură destul de mare”. O sursă din poliție a precizat că această victimă ar fi însărcinată.

Agresorul identificat și reținut

Bărbatul a fugit ulterior prin linia 8 de metrou, dar a fost identificat rapid datorită imaginilor de pe camerele de supraveghere. Serviciul de Siguranță Regională a Transporturilor (SRT) a fost sesizat și a deschis o anchetă sub acuzațiile de tentativă de omor calificat și violență voluntară cu armă.

Suspectul, născut în 2000 și cunoscut poliției pentru diverse infracțiuni, inclusiv contra bunurilor, a fost localizat prin intermediul telefonului mobil și reținut la locuința sa din Sarcelles (Val-d’Oise).

O sursă din poliție a declarat că pista unui atac terorist a fost exclusă, incidentul fiind considerat mai degrabă rezultatul acțiunilor unui individ dezechilibrat sau cu probleme psihologice.