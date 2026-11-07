Un incendiu a izbucnit sâmbătă seară într-un apartament de pe Aleea Horia Agarici din municipiul Constanța. Zeci de persoane s-au autoevacuat sau au fost evacuate.

Foto: captură FB Ziua de Constanța

La fața locului au intervenit două autospeciale de stingere, o autospecială de descarcerare, o autoscară pentru salvare de la înălțime, o autospecială pentru transportul victimelor multiple și un echipaj SMURD.

În urma incidentului, 29 de persoane, dintre care 28 de adulți și un copil, au fost evacuate sau s-au autoevacuat din clădire, relatează Ziua de Constanța.

Două persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce au inhalat fum și au suferit atacuri de panică. Echipajele de intervenție le-a asistat la fața locului.

Pompierii au reușit să lichideze incendiul, care a afectat materiale textile și mobilier din locuință.

Amintim că, tot sâmbătă, o femeie a fost rănită în urma unei explozii produse într-un bloc de locuințe de pe Calea Câmpulung din municipiul Târgoviște. Deflagrația nu a fost urmată de incendiu, însă a mobilizat importante forțe de intervenție.

În iunie, o explozie urmată de incendiu a avut loc într-un apartament situat la parterul unui bloc cu patru etaje. Trei persoane au fost rănite.