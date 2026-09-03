 Incendiu la Spitalul de Psihiatrie Ștei. Planul Roșu de Intervenție a fost activat, 56 de persoane au fost evacuate | adevarul.ro
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Incendiu la Spitalul de Psihiatrie Ștei. Planul Roșu de Intervenție a fost activat, 56 de persoane au fost evacuate

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Un incendiu a izbucnit, joi seară, la Spitalul de Psihiatrie și Măsuri de Siguranță Ștei, din județul Bihor. Autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție, iar 56 de persoane aflate în clădire au fost evacuate în siguranță.

Un incendiu a izbucnit, joi seară, la spitalul din Ștei.
Un incendiu a izbucnit, joi seară, la spitalul din Ștei. Foto: arhivă

Focul s-a manifestat la nivelul unui salon. Primele cercetări indică posibilitatea ca incendiul să fi fost inițiat de pacienți.

Ministerul Sănătății a transmis că incendiul a izbucnit la Spitalul de Psihiatrie și Măsuri de Siguranță Ștei, iar pentru gestionarea situației a fost activat Planul Roșu de Intervenție.

„Din primele informații, incendiul se manifestă la nivelul unui salon. Primele cercetări indică posibilitatea ca focul să fi fost inițiat de către pacienți”, a transmis Ministerul Sănătății, conform News.ro.

Conform informațiilor primite de Centrul Operativ pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Sănătății, toate cele 56 de persoane aflate în interiorul clădirii au fost evacuate în siguranță.

Autoritățile continuă intervenția și verificările pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor în care a izbucnit incendiul.

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