Incendiu într-un apartament din Arad. Un bărbat a fost găsit în locuință, posibil intoxicat cu fum

Un bărbat a fost găsit de pompieri într-un apartament cuprins de flăcări din Arad, existând suspiciunea că s-ar fi intoxicat cu fum. Victima a fost scoasă din locuință cu semne vitale și predată echipajului medical. Cinci persoane din bloc s-au evacuat singure.

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Incendiul a izbucnit joi seară, 29 octombrie, într-un apartament situat la parterul unui bloc de pe strada Școlii din municipiul Arad.

La sosirea echipajelor de intervenție, flăcările se manifestau în bucătăria locuinței. În timpul operațiunilor de căutare și salvare, pompierii au identificat un bărbat care ar fi fost intoxicat cu fum, notează publicația Special Arad.

„Echipa de căutare-salvare a identificat o victimă, bărbat, probabil intoxicat cu fum. Victima a fost extrasă, prezintă semne vitale și predată echipajului medical”, au transmis reprezentanții pompierilor.

Salvatorii au reușit să localizeze incendiul, astfel încât flăcările nu mai prezentau risc de propagare.

În timpul intervenției, cinci persoane au părăsit singure imobilul, fără să fie necesară evacuarea lor de către echipele de salvare.

Deocamdată, nu au fost comunicate informații suplimentare despre starea bărbatului transportat pentru evaluare medicală sau despre cauza izbucnirii incendiului.