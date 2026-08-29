Explozie urmată de incendiu într-un bloc de locuințe din Galați: trei persoane au fost rănite. Una dintre victime a fost găsită inconștientă

O explozie urmată de un incendiu s-a produs sâmbătă seară într-un bloc din municipiul Galați. Trei persoane au fost rănite, una dintre ele fiind găsită inconștientă și transportată de urgență la spital după ce a fost intubată de echipajul SMURD.

Trei persoane au fost ranite Foto: arhivă IGSU

„În această seară, pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență General Eremia Grigorescu al județului Galați au fost solicitați să intervină în municipiul Galați, pe strada Nicolae Deleanu, în urma producerii unei explozii, urmată de un incendiu, într-un bloc de locuințe”, a transmis ISU Galați.

La locul evenimentului au fost mobilizate trei autospeciale de stingere și un echipaj SMURD, cu medic.

În urma exploziei, trei persoane au fost rănite. Una dintre victime a fost găsită inconștientă, fiind intubată de echipajul medical și transportată la spital pentru îngrijiri medicale de specialitate.

Explozia a fost provocată de o acumulare de gaze provenite de la o butelie

Pompierii au acționat pentru localizarea și lichidarea incendiului, precum și pentru asigurarea măsurilor specifice de protecție și prevenire a extinderii acestuia.

„Din primele verificări, cauza probabilă a producerii evenimentului este o acumulare de gaze provenite de la o butelie. Un raport al pagubelor va fi comunicat ulterior”, a mai precizat ISU Galați.

Amintim că, în iunie, o explozie urmată de incendiu a avut loc într-un apartament situat la parterul unui bloc cu patru etaje din Timișoara. Trei persoane au fost rănite.