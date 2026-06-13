Video Panică într-un bloc din Timișoara după o explozie puternică și un incendiu. Trei răniți și zeci de evacuați

O explozie urmată de incendiu a avut loc, sâmbătă dimineață, într-un apartament situat la parterul unui bloc cu patru etaje. Trei persoane au fost rănite.

Alarma a fost dată în jurul orei 05:50, iar la fața locului au intervenit de urgență numeroase echipaje de pompieri, SMURD, CBRN și ambulanțe. În total, 43 de persoane s-au autoevacuat sau au fost scoase din clădire de către echipele de intervenție, potrivit presei locale.

„În această dimineață, în jurul orei 05:50, am fost solicitați să intervenim în urma unei explozii urmate de incendiu într-un apartament de pe strada Versului din Timișoara.

La locul evenimentului s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului 1 Timișoara cu o autospecială de primă intervenție si comandă, două autospeciale de stingere, un echipaj SMURD, echipajul CBRN, o autospecială pentru transport personal și victime multiple din cadrul Detașamentului 2 Pompieri Timișoara, și o ambulanță SAJ”, au transmis reprezentanții ISU Timiș.

Sursa Pagina de Timiș

Incendiul a fost stins înainte de a se extinde la etajele superioare. Reprezentanții ISU Timiș au precizat că „alimentarea cu gaze naturale a fost oprită în bloc. În urma măsurătorilor efectuate de echipajul CBRN și echipa Delgaz, nu rezultă scurgeri de gaze sau valori care să depășească limitele normale”.

Din primele informații, explozia ar fi fost provocată de o trotinetă electrică, scrie Pagina de Timiș.