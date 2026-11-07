Explozie într-un bloc din Târgoviște: o femeie a ajuns la spital. Două persoane au fost evacuate de pompieri din imobil, iar alte șase s-au autoevacuat

O femeie a fost rănită în urma unei explozii produse sâmbătă dimineață într-un bloc de locuințe de pe Calea Câmpulung din municipiul Târgoviște. Deflagrația nu a fost urmată de incendiu, însă a mobilizat importante forțe de intervenție.

Victima a fost transportată la spital Foto: Facebook SMURD

Incidentul a avut loc în jurul orei 05.00, relatează incomod-media.ro. O femeie în vârstă de 56 de ani a fost rănită.

La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului Târgoviște cu mai multe autospeciale de stingere, o mașină de descarcerare, o autospecială pentru intervenții la înălțime și un echipaj SMURD, potrivit ISU Dâmbovița.

Femeia rănită a primit îngrijiri medicale și a fost transportată la spital. Autoritățile au precizat că victima era conștientă în momentul preluării de către echipajele de intervenție.

De asemenea, două persoane au fost evacuate de pompieri din imobil, în timp ce alte șase s-au autoevacuat, astfel că opt locatari au părăsit clădirea după producerea deflagrației.

Pompierii au subliniat că explozia nu a fost urmată de incendiu, iar cauzele producerii acesteia urmează să fie stabilite.

Amintim că, în iunie, o explozie urmată de incendiu a avut loc într-un apartament situat la parterul unui bloc cu patru etaje. Trei persoane au fost rănite.

În aprilie, o explozie provocată de o butelie neînchisă corespunzător a avut loc într-un bloc din orașul Târgu Bujor, județul Galați. Trei persoane au fost rănite și duse la spital.