Alertă în Năvodari după ce o șoferiță a rupt o conductă de gaz: 30 de case, evacuate. „Toată lumea spunea să fug”

Panică luni seara în Năvodari, după ce o șoferiță de 33 de ani a pierdut controlul volanului și a lovit o conductă de gaz, fisurând-o. Locuitorii a 30 de case alimentate de conducta respectivă au fost evacuați de urgență, iar intervenția rapidă a autorităților a prevenit o tragedie.

Potrivit Primăriei Năvodari, în urma avariei, ISU Dobrogea a decis evacuarea locatarilor din zonă - 50 de adulți și 5 copii, până la remedierea scurgerilor de gaze. „Echipaje ale Poliției Locale și Poliției Naționale au blocat accesul pietonal și auto pe strada Ciocârliei. În momentul de față, echipele Distrigaz au intervenit și au oprit furnizarea gazelor naturale în zonă”, au transmis reprezentanții Primăriei.

Oamenii care locuiesc în zonă au trăit clipe de panică după incident. „Am auzit o bubuitură, eram cu copilul în casă și am ieșit afară, toată lumea îmi spunea să fug”, a povestit unul dintre martori, potrivit Observator News.

„O pocnitură și după aia s-au auzit gazele cum ieșeau pe țeava aia în sus. Te panichezi. Noi locuim la Constanța, iar cumnata și copilul erau singuri în casă, nu vă dați seama în ce situație am fost puși”, au mai adăugat oamenii din zonă.

Echipele de intervenție vor verifica fiecare casă în parte înainte de a permite locatarilor să se întoarcă, pentru a se asigura că nu există acumulări de gaze. Primăria roagă cetățenii să evite zona până la remedierea completă a avariei.

Șoferița a fost evaluată, dar a refuzat transportul la spital

Șoferița implicată în accident a fost evaluată la fața locului de echipajul medical, dar a refuzat transportul la spital. După ce autoritățile s-au asigurat că nu mai există niciun risc, locuitorii au putut să se întoarcă în casele lor.

Alerta de gaz și în București

Și în Capitală, locuitorii unui cartier din centrul Bucureștiului au fost în alertă după ce au simțit un miros puternic de gaz și au sunat la 112. Echipele de intervenție au descoperit o avarie la o conductă subterană de gaz.

„Am ieșit pentru că ne-am speriat și nu știam ce se întâmplă și am simțit miros de gaz. Instant cum s-a simțit mirosul de gaz au venit polițiștii, apoi pompierii, au venit și cei de la gaze”, au povestit localnicii.

Din fericire, și în acest caz problema a fost rezolvată rapid, iar locuitorii au revenit în siguranță la casele lor.