Noi scurgeri de gaze în zona exploziei din Rahova. Echipele Distrigaz Rețele au decis să pună din nou sigiliu

Noi scurgeri de gaze au fost descoperite sâmbătă în zona blocului afectat de explozia de pe Calea Rahovei, din București. Deși alimentarea cu gaze urma să fie reluată în cursul dimineții, echipele Distrigaz Rețele au decis să pună din nou sigiliu, după ce au constatat prezența unor pierderi pe conducte, notează Antena 3.

Aproximativ 1.000 de locatari au rămas, în continuare, fără gaze. Echipele de intervenție au verificat fiecare scară în parte, însă măsurătorile efectuate au indicat noi scurgeri.

„Au fost făcute modificări, cu o firmă, acum un an și jumătate, când blocul a fost anvelopat. Distanța dintre țeava de gaz și bloc a fost mărită”, a explicat unul dintre administratorii de bloc.

Locatarii sunt disperați, mai ales că mulți dintre ei depind de centralele termice pentru încălzire și apă caldă. Presiunea asupra autorităților este uriașă, însă reprezentanții Distrigaz spun că, în acest moment, nu își pot asuma reluarea alimentării până la încheierea anchetei și remedierea completă a rețelei.

Pe 17 octombrie, o explozie puternică s-a produs la un bloc de pe Calea Rahovei, din apropierea Liceului „Dimitrie Bolintineanu”. Etajul șase s-a prăbușit peste etajul cinci, iar structura imobilului a fost grav afectată. Deflagrația a provocat daune și blocului din imediata vecinătate, iar ancheta privind cauzele producerii exploziei este în curs de desfășurare.