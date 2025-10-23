Panică în Mioveni din cauza unui miros puternic resimțit în 50 de blocuri: „Am dispus măsuri de evacuare”. De vină ar fi „supraodorizarea gazului”

Mirosul puternic de gaz a creat panică în orașul Mioveni. Transgaz a pus în funcțiune o nouă stație de reglare-măsurare, iar în urma acestei operațiuni s-a produs „o supraodorizare a gazului”, ceea ce a determinat „perceperea chiar și a celor mai mici scăpări din conducte”, precizează Instituția Prefectului Argeș.



Zeci de apeluri la 112 au fost primite din mai multe zone ale orașului, semnalând mirosul intens de gaz. Potrivit autorităților județene, este vorba de etilmercaptan.

„Reprezentanții Transgaz au pus în funcțiune o nouă stație de reglare-măsurare, iar în urma acestei operațiuni s-a produs o supraodorizare a gazului, ceea ce a determinat perceperea chiar și a celor mai mici scăpări din conducte. Gazul natural este, în mod normal, inodor (fără miros), iar adăugarea etilmercaptanului este o măsură de siguranță necesară pentru depistarea eventualelor scurgeri. Sunt pe teren alături de echipe ale ISU Argeș, Distrigaz și Poliției pentru a lua măsuri de siguranță”, a transmis, joi seara, prefectul județului Argeș, Ioana Făcăleață.

Mirosul a fost resimțit în peste 50 de blocuri din Mioveni. Locuitorii afectați au fost evacuați, la fel și elevii unui liceu din oraș.

„Am dispus măsuri de evacuare preventivă a cetățenilor și a circa 600 de elevi de la Liceul Iulia Zamfirescu, iar alimentarea cu gaze a fost oprită în toate zonele unde s-au înregistrat sesizări. Imediat după verificări vor fi luate decizii privind oprirea sau reluarea alimentării cu gaz, în funcție de rezultate”, a mai spus Ioana Făcăleață.

Supraodorizarea peste norma legală, „de aproape opt ori mai mare”, a făcut ca și cele mai mici scăpări de gaz să fie resimțite mult mai puternic, a explicat prefectul

„În acest moment nu au fost constatate scăpări mari, însă pentru siguranța cetățenilor au fost dispuse toate măsurile preventive necesare. A fost instituit imediat un comandament de urgență la Distrigaz, pentru coordonarea intervențiilor și monitorizarea permanentă a situației. Fac apel la cetățeni să țină cont de recomandările echipelor de intervenție! Nu vă panicați!”, a transmis prefectul.

Ce spune Distrigaz

Echipele Distrigaz Sud Rețele au fost sesizate de mai mulți clienți din Mioveni. Compania a făcut câteva precizări cu privire la incident:

„În urma unei disfuncționalități apărute la stația de reglare-măsurare Colibași, din cadrul sistemului național de transport al gazelor naturale gestionat de compania TRANSGAZ, s-a produs astăzi, în jurul orei 14:45, o supraodorizare accidentală a gazului natural livrat în localitatea Mioveni, din județul Argeș. Menționăm că supraodorizarea gazului natural se produce în condițiile depășirii concentrației normale de etil mercaptan, substanță care se adaugă în gazul natural pentru a-i putea depista prezența în încăperi. Prezența în concentrație mai mare a acestei substanțe nu prezintă un pericol pentru siguranța populației”

Echipele Distrigaz Sud se află la fața locului pentru tratarea tuturor solicitărilor primite din partea clienților.

Tot joi, zeci de persoane din Băile Olănești au fost evacute după ce o conductă de gaze a fost fisurată accidental.

Amintim că peste 30 de persoane au fost evacuate, miercuri seara, dintr-un fast-food situat într-un mall din Capitală, după ce au fost semnalate posibile emanări de gaze. Au intervenit mai multe echipaje ale ISU, Poliției Locale și Ambulanței. În urmă verificărilor a rezultat însă că mirosul provenea de la un separator de grăsimi (rezervor pentru colectare), nefiind o situație de urgență.