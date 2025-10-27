Alertă în Capitală, după ce a fost semnalat miros de gaz într-o zonă intens circulată. Autoritățile au intervenit de urgență

Autoritățile au intervenit, luni, la o adresă din Capitală, după ce o persoană a semnalat, prin apel la 112, prezența unui miros puternic de gaz într-o zonă aglomerată din oraș.

UPDATE 20.00 Problema tehnică a fost remediată

Potrivit ISU, la caz acționează o echipă de intervenție de la compania de gaze.

"Echipajul ISUBIF prezent la caz a luat măsuri pentru balizare și restricționare parțială a accesului pietonal și în totalitate pentru autoturisme", au mai transmis serviciile de intervenție.

Din informațiile comunicate de echipa de intervenție a companiei de gaze, problema tehnică a fost remediată.

UPDATE 19.45 Bujduveanu: Este o avarie la o țeavă subterană

Stelian Bujduveanu, primarul general interimar al Capitalei, a declarat pentru Digi24 că este o avarie la o țeavă subterană: „În urmă cu o oră, s-a restricționat traficul pe zona Câmpineanu, pe Nicolae Bălcescu și Calea Victoriei. Din informațiile pe care ni le-au dat cei de la Distrigaz, este o avarie la o țeavă subterană. Se sparge asfaltul și se intervine”.

„Numărul reclamațiilor a crescut cu siguranță. Am îndemnat populația, atunci când simte orice fel de miros, să reclame chiar și la 112, nu neapărat la operatorul de gaz. Nu trebuie să alarmăm populația. Aceste intervenții, de tipul închiderea unei străzi pentru 48 de ore sau a unei zone dintr-o stradă pentru intervenții, fie că vorbim de gaz, apă sau canal, sunt frecvente și în orice oraș din România și, mai ales, în municipiul București, unde sunt cei mai mulți consumatori”, a mai adăugat primarul interimar al Capitalei, referitor la creșterea numărului de reclamații privind mirosul de gaz.

În momentul de față, a fost deschisă o lucrare pentru a rezolva această avarie, iar autoritățile spun că șantierul va fi deschis și zilele următoare, motiv pentru care problema legată de gaz va persista.

UPDATE 19.35 Alimentarea cu gaze a fost oprită

În momentul de față, alimentarea cu gaze a fost oprită, iar strada a fost blocată de oamenii legii.

La fața locului se află și un echipaj de pompieri.

Știre inițială

Conform primelor informații, incidentul a fost raportat pe bulevardul Ion Câmpineanu, în apropierea unor clădiri de birouri și spații comerciale, unde există un șantier în lucru.

La fața locului a fost trimisă de urgență o echipă Distrigaz, pentru a verifica sursa posibilă a scurgerii de gaz și pentru a se asigura că zona este sigură pentru locuitori și trecători.

Ulterior, autoritățile au confirmat că, într-adevăr, se simte miros de gaz, iar acum se iau măsurile necesare.