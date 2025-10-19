Video Scurgere de gaz în Pipera: două maşini au ars, iar 40 de persoane au fost evacuate dintr-un hotel din cauza pericolului de explozie

Un incendiu puternic a izbucnit duminică dimineaţă în parcarea unui bloc de pe Bulevardul Pipera, în Voluntari, Ilfov, după ce flăcările au cuprins iniţial două autoturisme și s-au extins la o conductă de gaze aflată în apropierea unei clădiri P+5, folosită ca hotel.

Echipajele de intervenţie au reuşit să stingă incendiul la cele două autoturisme, însă pericolul rămâne ridicat din cauza fisurării conductei de gaz. Specialiştii de la Distrigaz au fost solicitaţi pentru a asigura măsurile specifice de prevenire și protecție, având în vedere că zona este intens circulată și clădirea afectată are mai multe etaje.

„În acest moment asigurăm măsuri de prevenire și protecție, ținând cont că conducta de gaze este fisurată și se află în apropierea unei construcții P+5, de unde am evacuat 40 de persoane. Traficul în zonă este blocat”, au transmis reprezentanţii ISU.

Zeci de persoane evacuate

Din cauza riscului de explozie, 32 de adulţi şi 8 copii care locuiau sau se aflau în hotelul din apropiere au fost evacuaţi preventiv. Autorităţile monitorizează zona pentru a preveni reaprinderea focului și a asigura siguranța tuturor.

Intervenţia continuă

La faţa locului acţionează 4 autospeciale de stingere, 2 echipaje SMURD, un echipaj CBRN și descarcerare, iar operaţiunea pompierilor este în continuare „în dinamică”. Autorităţile anunţă că vor reveni cu informaţii suplimentare pe măsură ce situaţia va fi sub control. Traficul pe Bulevardul Pipera rămâne blocat până la remedierea completă a problemei.