Zeci de persoane au fost evacuate dintr-un mall din Capitala după ce a fost semnalat un miros de gaz

Peste 30 de persoane au fost evacuate, miercuri seara, dintr-un fast-food situat într-un mall din Capitala. Mai multe echipaje ale ISU și ale Poliției locale, precum și câteva ambulanțe sunt la fața locului.

UPDATE Se fac măsurători

Măsurătorile efectuate până acum nu au indicat depășiri ale nivelurilor de alertă.

„A fost sesizată prezența unui miros de gaz în toaleta fast-food-ului, dar aparatele de măsură nu au identificat valori peste pragurile de alarmare, adică substanțe periculoase, ci, mai degrabă, un miros care nu neapărat este periculos pentru persoanele care se aflau în interior”, a transmis Daniel Vasile, purtător de cuvânt al ISU București - Ilfov, într-o intervenție la Antena 3 CNN.





Situația este monitorizată de echipele de urgență, iar accesul în zonă a fost restricționat temporar.

Se fac măsurători și în clădirile învecinate.

Știrea inițială

Incidentul a avut loc la centrul comercial Vulcan, situat în zona 13 Septembrie din Sectorul 5 al Capitalei, în apropierea blocului din Rahova în care, în urmă cu câteva zile, a avut loc o explozie.

În incinta fast-food-ului se aflau 35 de persoane. Toate au fost evacuate.

