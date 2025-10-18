Panică într-un bloc din Târgu Mureș: locatarii s-au speriat după ce au simțit miros de gaz pe casa scării

Locatarii unui bloc de pe strada Cugir, Târgu Mureș, au intrat în panică sâmbătă, 18 octombrie, după ce au simțit miros de gaz pe casa scării. Autoritățile au intervenit prompt, oprind alimentarea cu gaz.

Pompierii militari din cadrul Detașamentului Târgu Mureș au intervenit cu o autospecială de stingere cu apă și spumă, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime și o autospecială CBRN. Aceștia au efectuat măsurători pentru identificarea sursei scurgerii și au asigurat zona.

La fața locului a fost solicitat și un echipaj al companiei de gaze pentru verificări suplimentare.

În urma măsurătorilor, s-au constatat scurgeri minore de gaz la un contor de la etajul 1 al blocului.

ISU Mureș a anunțat că nu au fost înregistrate victime.

„În urma măsurătorilor efectuate de către echipajul specializat de gaze au fost identificate scurgeri minore de gaz la un contor situat la etajul 1. S-a procedat la ventilarea spaţiilor şi la întreruperea alimentării cu gaz a întregului bloc până la remedierea situaţiei”, a transmis ISU Mureş.