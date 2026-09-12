 Weekend cu restricții de trafic în București. Ce străzi se închid și pe unde pot circula șoferii | adevarul.ro
search
Sâmbătă, 12 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Weekend cu restricții de trafic în București. Ce străzi se închid și pe unde pot circula șoferii

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Traficul rutier va fi restricționat în mai multe zone din București, sâmbătă și duminică, din cauza unor evenimente programate în Capitală. Brigada Rutieră anunță că șoferii trebuie să circule cu atenție și să respecte indicațiile polițiștilor aflați pe teren.

Traficul rutier va fi restricționat în mai multe zone din București în acest weekend.
Traficul rutier va fi restricționat în mai multe zone din București în acest weekend. Foto: Facebook

Sâmbătă, între orele 09:00 și 23:00, traficul va fi restricționat pe Calea Victoriei, pe tronsonul cuprins între Bulevardul Dacia și Splaiul Independenței, pentru desfășurarea evenimentului „Străzi Deschise – București, Promenadă Urbană”.

Restricțiile îi vizează atât pe șoferi, cât și pe bicicliști și utilizatorii de trotinete. În zonă vor avea loc concerte stradale, spectacole de teatru și dans, ateliere pentru copii, momente cu statui vivante și sesiuni foto.

Traversarea Căii Victoriei va fi permisă la intersecțiile cu Bulevardul Dacia, strada C.A. Rosetti, strada Știrbei Vodă, strada Ion Câmpineanu și Bulevardul Regina Elisabeta.

Accesul riveranilor către locuințe și către unitățile economice din zonă va fi menținut, în condițiile stabilite prin indicatoarele temporare.

Pentru evitarea zonelor aglomerate, Brigada Rutieră recomandă șoferilor să folosească rute alternative precum traseul Piața Victoriei – Bulevardul Lascăr Catargiu – Piața Romană – Bulevardul Gheorghe Magheru – Bulevardul Nicolae Bălcescu – Piața Universității – Bulevardul I.C. Brătianu – Piața Unirii – Splaiul Independenței sau Piața Victoriei – strada Buzești – strada Berzei.

Restricții și duminică

Duminică, în intervalul 08:00-21:00, va avea loc o adunare publică dedicată Zilei Pompierilor din România, cu activități comemorative și un ceremonial de depunere de coroane și jerbe de flori la Monumentul Eroilor Pompieri, din zona Hotelului JW Marriott.

Între orele 08:00 și 12:00, traficul va fi restricționat temporar pe Calea 13 Septembrie, între Hotelul JW Marriott și strada Progresului, precum și pe strada Izvor, între strada Bogdan Petriceicu Hașdeu și Calea 13 Septembrie.

De asemenea, între orele 06:00 și 22:00, vor fi instituite restricții pe strada Academiei, între strada Dem. I. Dobrescu și strada Ion Câmpineanu.

Seara, între orele 20:00 și 21:00, va avea loc retragerea cu torțe, pe banda I de circulație, pe traseul Piața Revoluției – Calea Victoriei – Podul Națiunile Unite – Splaiul Independenței – Detașamentul de Pompieri Mihai Vodă.

Pentru această perioadă, Brigada Rutieră recomandă folosirea unor rute alternative, precum Șoseaua Panduri – Bulevardul Tudor Vladimirescu – Calea Rahovei – strada 11 Iunie – Piața Unirii sau Piața Unirii – Splaiul Independenței – Bulevardul Eroilor – strada Doctor Bagdasar – Șoseaua Panduri.

Polițiștii rutieri vor lua măsuri pentru fluidizarea traficului și prevenirea accidentelor și le recomandă șoferilor să evite, pe cât posibil, deplasările cu mașina în zonele afectate.

Conducătorii auto sunt sfătuiți să circule cu prudență, să păstreze o distanță corespunzătoare între mașini și să respecte semnalele și indicațiile polițiștilor.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Care sunt părțile comune dintr-un bloc și cum pot fi folosite. Când riști sancțiuni pentru obiectele lăsate pe hol
digi24.ro
image
Putin amenință Europa cu războiul dacă trimite trupe în Ucraina. Rusia, vizată de peste 30.000 de sancțiuni
stirileprotv.ro
image
Povestea tânărului închis la Rahova după ce un hoț de parfumuri i-a furat identitatea. „După pușcărie, am ajuns să caut în gunoaie”
gandul.ro
image
CRIZA petrolului ia amploare! Evenimentele de ULTIMĂ ORĂ care afectează întreaga lume
mediafax.ro
image
Mihai Stoica, dezvăluire emoționantă despre fiica lui, Teodora: „Nu pot să plec când tu ești arestat!”
fanatik.ro
image
O viață cusută cu ață, răbdare și amintiri. Povestea fascinantă a croitorului care muncește de la 15 ani: „Lumea era elegantă pe vremuri”
libertatea.ro
image
„Asta ne mai lipsește ca să fim de un ridicol total”. Traian Băsescu, despre anticipate și scenariul suspendării lui Nicușor Dan
digi24.ro
image
Mărturii terifiante! Donnarumma și partenera sa, legați și bătuți: „Am spus că sunt însărcinată, dar au continuat”
gsp.ro
image
S-a recăsătorit în secret și a devenit mamă pentru a treia oară, la 44 de ani: "Nu-mi pasă ce cred alții"
digisport.ro
image
Mesajul lui Jador pentru Oana Ciocan, de ziua ei: „Regina mea, femeia vieții mele”
click.ro
image
O cameristă flămândă a mușcat dintr-un măr și a rezolvat unul dintre cele mai spectaculoase jafuri cu diamante din Franța
antena3.ro
image
Dacă 31% dintre tinerii din România nu au un loc de muncă, de ce importă România 150.000 de angajaţi din ţări non-UE?
zf.ro
image
Două nunți în politică: Nazare și șefa de cabinet a lui Bolojan, miri în aceeași zi. Cine sunt partenerii lor
observatornews.ro
image
Ea e amanta generalului Dorin Ioniță. Femeia obținuse un ordin de protecție, cu doar câteva ore înainte ca bărbatul să fie găsit mort. Ce gest a făcut soția
cancan.ro
image
Un pensionar primește pensie de invaliditate după legea veche. Ce se întâmplă la trecerea la limita de vârstă?
newsweek.ro
image
Nadia Comăneci, sumă astronomică de la PRO TV. Câți bani va lua la „Românii au talent” și ce jurat a fost „executat” fără milă
prosport.ro
image
Cine moștenește dacă o persoană moare fără copii. Când ajung casa și banii la frați, părinți sau soț
playtech.ro
image
„Gigi Becali îl spulberă pe Drăguș!”. Mitică Dragomir anunță cât va avea răbdare patronul de la FCSB
fanatik.ro
image
Un turist care a călătorit prin Europa: 4 orașe unde se va întoarce cu siguranță și 2 pe care le va sări în viitor
ziare.com
image
Biserica lui Gigi Becali a "dispărut" peste noapte: "Mai vedeți ceva? La revedere!"
digisport.ro
image
ANM avertizează: cod galben de vijelii, ploi și grindină în mai multe regiuni din țară. Temperaturile scad brusc
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Anunţ oficial de la Guvern despre DEMISIA premierului Bolojan
romaniatv.net
image
Răsturnare de situație privind moartea generalului Dorin Ioniță. Motivul pentru care s-a împușcat de fapt
mediaflux.ro
image
Campion cu Dinamo la titlul din 2007, acum e angajat la bancă » Povestește în premieră episodul tensionat din vestiar, după returul cu Lazio
gsp.ro
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii
actualitate.net
image
Actorul Alex Bogdan, confesiune dureroasă după 16 ani de dependență de jocuri de noroc: „Mama mea a murit crezând că eu sunt bine”
actualitate.net
image
Ce îi enervează pe români la apartamentele noi: „Rău de tot”
click.ro
image
Cum ar fi aflat Carmen Tănase că este înlocuită de Nadia Comăneci la Românii au talent. Mesajul fostei gimnaste lămurește situația
click.ro
image
Tragedie după tragedie într-un bloc din Constanța! Un bărbat de 35 de ani a căzut de la etaj, în același loc în care a murit și nepotul său
click.ro
Georgiana Cavendish jpg
Ducesa scandaloasă și-a luat un amant mai tânăr, deși trăia într-un ménage à trois cu soțul și cea mai bună prietenă! Era înrudită cu Prințesa Diana
okmagazine.ro
Sunniva Gylver, Profimedia (2) jpg
„Marea Preoteasă” cu șuvițe rasta de la funeraliile Regelui Harald a făcut furori! Cine este femeia care sfidează imaginea clasică a unui înalt prelat
okmagazine.ro
Una dintre cele două broșe circulare de la Dienstedt
Misterul bijuteriilor vechi de 1.700 de ani, descoperite în mormântul unei „prințese” germanice
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Un artist pop din Grecia a murit după ce și-a făcut un tratament anti-îmbătrânire
image
Ce îi enervează pe români la apartamentele noi: „Rău de tot”

OK! Magazine

image
Ducesa scandaloasă și-a luat un amant mai tânăr, deși trăia într-un ménage à trois cu soțul și cea mai bună prietenă! Era înrudită cu Prințesa Diana