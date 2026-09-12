Weekend cu restricții de trafic în București. Ce străzi se închid și pe unde pot circula șoferii

Traficul rutier va fi restricționat în mai multe zone din București, sâmbătă și duminică, din cauza unor evenimente programate în Capitală. Brigada Rutieră anunță că șoferii trebuie să circule cu atenție și să respecte indicațiile polițiștilor aflați pe teren.

Traficul rutier va fi restricționat în mai multe zone din București în acest weekend. Foto: Facebook

Sâmbătă, între orele 09:00 și 23:00, traficul va fi restricționat pe Calea Victoriei, pe tronsonul cuprins între Bulevardul Dacia și Splaiul Independenței, pentru desfășurarea evenimentului „Străzi Deschise – București, Promenadă Urbană”.

Restricțiile îi vizează atât pe șoferi, cât și pe bicicliști și utilizatorii de trotinete. În zonă vor avea loc concerte stradale, spectacole de teatru și dans, ateliere pentru copii, momente cu statui vivante și sesiuni foto.

Traversarea Căii Victoriei va fi permisă la intersecțiile cu Bulevardul Dacia, strada C.A. Rosetti, strada Știrbei Vodă, strada Ion Câmpineanu și Bulevardul Regina Elisabeta.

Accesul riveranilor către locuințe și către unitățile economice din zonă va fi menținut, în condițiile stabilite prin indicatoarele temporare.

Pentru evitarea zonelor aglomerate, Brigada Rutieră recomandă șoferilor să folosească rute alternative precum traseul Piața Victoriei – Bulevardul Lascăr Catargiu – Piața Romană – Bulevardul Gheorghe Magheru – Bulevardul Nicolae Bălcescu – Piața Universității – Bulevardul I.C. Brătianu – Piața Unirii – Splaiul Independenței sau Piața Victoriei – strada Buzești – strada Berzei.

Restricții și duminică

Duminică, în intervalul 08:00-21:00, va avea loc o adunare publică dedicată Zilei Pompierilor din România, cu activități comemorative și un ceremonial de depunere de coroane și jerbe de flori la Monumentul Eroilor Pompieri, din zona Hotelului JW Marriott.

Între orele 08:00 și 12:00, traficul va fi restricționat temporar pe Calea 13 Septembrie, între Hotelul JW Marriott și strada Progresului, precum și pe strada Izvor, între strada Bogdan Petriceicu Hașdeu și Calea 13 Septembrie.

De asemenea, între orele 06:00 și 22:00, vor fi instituite restricții pe strada Academiei, între strada Dem. I. Dobrescu și strada Ion Câmpineanu.

Seara, între orele 20:00 și 21:00, va avea loc retragerea cu torțe, pe banda I de circulație, pe traseul Piața Revoluției – Calea Victoriei – Podul Națiunile Unite – Splaiul Independenței – Detașamentul de Pompieri Mihai Vodă.

Pentru această perioadă, Brigada Rutieră recomandă folosirea unor rute alternative, precum Șoseaua Panduri – Bulevardul Tudor Vladimirescu – Calea Rahovei – strada 11 Iunie – Piața Unirii sau Piața Unirii – Splaiul Independenței – Bulevardul Eroilor – strada Doctor Bagdasar – Șoseaua Panduri.

Polițiștii rutieri vor lua măsuri pentru fluidizarea traficului și prevenirea accidentelor și le recomandă șoferilor să evite, pe cât posibil, deplasările cu mașina în zonele afectate.

Conducătorii auto sunt sfătuiți să circule cu prudență, să păstreze o distanță corespunzătoare între mașini și să respecte semnalele și indicațiile polițiștilor.