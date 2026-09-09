 Bătaie între muncitori nepalezi într-un cămin din București. Mai multe persoane înjunghiate, trei reținute | adevarul.ro
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Bătaie între muncitori nepalezi într-un cămin din București. Mai multe persoane înjunghiate, trei reținute

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Un conflict violent a izbucnit în timpul nopții într-un cămin din București, unde locuiesc mai mulți cetățeni nepalezi veniți în România pentru a munci. Aproximativ zece persoane s-ar fi agresat reciproc, iar două dintre acestea au ajuns la spital cu răni provocate prin înjunghiere, potrivit unor surse judiciare. Trei persoane au fost reținute de polițiști.

Aproximativ zece persoane s-ar fi bătut, într-un cămin din București.
Aproximativ zece persoane s-ar fi bătut, într-un cămin din București. Foto: arhivă

Din primele informații, scandalul ar fi izbucnit în căminul Universității Artifex, pe fondul unui conflict spontan și al consumului de alcool.

Polițiștii au fost sesizați cu privire la incident și s-au deplasat la fața locului. În urma verificărilor preliminare, trei persoane au fost reținute și se află în custodia poliției.

Cercetările continuă pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care a izbucnit conflictul și pentru identificarea tuturor persoanelor implicate.

Mai mulți nepalezi s-au luat la bătaie într-un bar din Capitală, anul acesta

Incidentul de aseară nu este primul incident de acest fel, petrecut în București. Mai multe persoane de origine nepaleză s-au luat la bătaie într-un local din Capitală, în luna ianuarie, după ce au consumat alcool. Din primele verificări a rezultat că, pe fondul consumului de alcool, între aceștia ar fi izbucnit un conflict spontan, care a degenerat într-o agresiune fizică reciprocă.

Totodată, administratorul localului a declarat faptul că, în urma altercației, au fost distruse mai multe obiecte de mobilier și elemente specifice unității, însă nu a dorit să formuleze plângere prealabilă cu privire la distrugerile produse.

Un alt conflict între muncitori români și nepalezi, la Baia Mare

Un alt scandal în care au fost implicați muncitori români și nepalezi a avut loc în 2025, la sfârșitul lunii august, într-o fabrică de mobilă din Baia Mare.

Potrivit unor martori citați în presa locală, conflictul de la fabrica IKEA Aramis ar fi pornit în urma unei altercații între un muncitor român și unul nepalez. O dispută privind un recipient cu aracet ar fi degenerat, ulterior, într-o confruntare între mai mulți angajați.

Surse apropiate muncitorilor au susținut că, în spatele tensiunilor, s-ar afla și nemulțumiri legate de salarii și de diferențele percepute între condițiile de negociere salarială ale angajaților români și cele ale muncitorilor străini. 

„Nepalezii sunt mai ieftini decât românii”

Declarația unui reprezentant al industriei HoReCa potrivit căreia muncitorii veniți din Nepal sunt mai ieftini și au „pretenții mai mici” decât angajații români a generat o dezbatere despre salarii, condiții de muncă și modelul de business pe care se bazează o parte a industriei ospitalității din România.

Călin Cozma, președintele executiv al Federației Patronatelor din Industria Ospitalității (FPIOR), a declarat că firmele din domeniu apelează la muncitori străini atât pentru că România nu mai are suficientă forță de muncă, cât și pentru că aceștia sunt mai ieftini. Detalii AICI.

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