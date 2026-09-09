 Metroul s-ar putea opri din 16 septembrie. Liderul sindical de la Metrorex, declarații misogine: „Sunt cam multe femei care conduc” | adevarul.ro
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Metroul s-ar putea opri din 16 septembrie. Liderul sindical de la Metrorex, declarații misogine: „Sunt cam multe femei care conduc”

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Metroul din București s-ar putea opri după 16 septembrie, dacă angajații Metrorex nu își primesc salariile, a avertizat, miercuri, președintele Uniunii Sindicatul Liber Metrou (USLM), Marian Artimon.

Metroul din București s-ar putea opri după 16 septembrie 2026.
Metroul din București s-ar putea opri după 16 septembrie 2026. Foto: Shutterstock

Liderul sindical susține că în conturile Metrorex ar mai fi doar 3.000 de lei, sumă insuficientă pentru plata salariilor programată pentru 12 septembrie. Potrivit acestuia, sindicatul a transmis noi adrese premierului și ministrului interimar al Transporturilor, însă situația nu a fost rezolvată.

Artimon afirmă că, în cazul unei întârzieri a salariilor cu mai mult de trei zile, angajații ar putea intra în concediu sau zile libere ori ar putea acționa conducerea companiei în instanță, în condițiile prevăzute de lege.

„Încă de la începutul anului am atras atenția că spre sfârșitul lunii august - început de septembrie Metrorex va rămâne fără bani de exploatare”, a declarat liderul USLM într-o conferință de presă, potrivit Agerpres.

Metrorex, în criză de finanțare

Potrivit lui Marian Artimon, Metrorex ar fi primit în acest an doar 740 de milioane de lei din necesarul de 1,27 miliarde de lei prevăzut în contractul de servicii publice de transport.

Liderul sindical susține că problema este amplificată de întârzierea aprobării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al companiei. În lipsa acestuia, Metrorex nu ar fi putut primi subvenția aferentă lunii septembrie.

Artimon a mai afirmat că legislația permite, în astfel de situații, aprobarea bugetului printr-un memorandum adoptat de Guvern, însă Metrorex nu ar fi transmis până în prezent un astfel de document.

Sindicaliștii cer continuarea finanțării companiei și susțin că Metrorex îndeplinește mai multe atribuții, de la administrarea rețelei și transportul călătorilor până la alimentarea cu energie și servicii de telecomunicații.

Aproape 1.000 de angajați lipsă

O altă problemă reclamată de sindicaliști este lipsa personalului. Potrivit lui Artimon, Metrorex are 5.922 de posturi aprobate, dar în prezent lucrează cu 4.934 de angajați.

Situația ar fi dus la acumularea unui număr mare de ore suplimentare și zile de concediu neefectuate. Numai mecanicii de tren ar avea aproximativ 11.000 de zile de concediu restante, susține liderul USLM.

Artimon estimează că, pe 16 septembrie, aproximativ 300 dintre cei 400-500 de mecanici de tren ar putea solicita intrarea în concediu, ceea ce ar afecta grav circulația metroului.

În plus, în luna august, pe zona de circulație, ar fi fost efectuate peste 10.000 de ore suplimentare, potrivit datelor prezentate de sindicat.

Președintele USLM avertizează că lipsa personalului și problemele de finanțare pun presiune tot mai mare pe angajați și pe funcționarea Metrorex, companie care transportă, potrivit acestuia, peste 600.000 de călători în fiecare zi.

„Sunt cam multe femei care conduc”

În timpul conferinței de presă, Marian Artimon a criticat și modul în care sunt luate deciziile în conducerea Metrorex și în Ministerul Transporturilor. Liderul sindical a acuzat întârzieri birocratice în aprobarea documentelor necesare finanțării companiei și a susținut că deciziile privind Metrorex sunt influențate de persoane aflate în funcții de conducere, în special femei.

„Din păcate, nu vreau să jignesc pe nimeni, dar sunt cam multe femei care conduc, iau decizii pentru metrou astăzi. La Consiliul de Administraţie - femei, la directori - femei. Am început să conducem economic, în loc să conducem tehnic. Trenul trebuie condus de un mecanic care trebuie să ştie nu câţi bani are în buget, ci să conducă trenul, pentru că are în spate 2.000 de oameni”, a declarat Artimon.

Liderul USLM a susținut că Metrorex ar trebui să fie administrat ținând cont în primul rând de specificul tehnic al activității și de responsabilitatea angajaților care asigură circulația trenurilor.

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