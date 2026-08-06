Trei persoane au ajuns la spital intoxicate cu gaze, în Bragadiru. Două victime au fost resuscitate

Trei persoane au fost intoxicate, joi, în urma unei scăpări de gaze produse într-un canal tehnic de pe strada Pușcașului din Bragadiru, județul Ilfov. Două dintre victime au fost găsite în stare de inconștiență și au fost resuscitate de echipajele de intervenție, anunță Inspectoratul pentru Situații de Urgență.

Potrivit pompierilor, la sosirea primelor echipaje, o persoană reușise să se autoevacueze, în timp ce alte două persoane erau inconștiente în canalul tehnic.

Salvatorii au extras cele două victime și au început imediat manevrele de resuscitare. Intervenția a avut succes, iar în prezent toate cele trei persoane sunt conștiente.

Victimele au fost transportate la unități medicale din Capitală. Două dintre acestea au fost duse la Spitalul Universitar de Urgență București, iar cea de-a treia la Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni”.

La locul incidentului se află și echipe ale furnizorului de gaze, care efectuează verificări pentru stabilirea cauzei scăpării de gaze și pentru eliminarea oricărui pericol.