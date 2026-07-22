Conductă de gaze fisurată în Sectorul 4. Aproximativ 20 de locuințe, evacuate preventiv

Autoritățile intervin miercuri, 22 iulie, în Sectorul 4 din București, după apariția unei fisuri la o conductă de gaze pe strada Acțiunii, în zona Dedeman Jilava.

La fața locului au intervenit echipaje de pompieri, polițiști și reprezentanți ai Distrigaz, care au izolat perimetrul și încearcă să remedieze avaria și să elimine orice risc pentru populație, scrie Antena 3 CNN.

Aproximativ 20 de locuințe au fost evacuate preventiv, iar operațiunea de evacuare este încă în desfășurare.

Reprezentanții Distrigaz lucrează pentru remedierea fisurii și securizarea conductei, în timp ce zona rămâne izolată pe durata intervenției.

Autoritățile le recomandă locuitorilor din zonă să respecte indicațiile echipajelor de intervenție și să evite perimetrul până la finalizarea operațiunilor.

Deocamdată nu au fost raportate victime, iar cauza producerii avariei urmează să fie stabilită.

Luna trecută, locatarii au fost evacuați dintr-un bloc situat pe Strada Postăvarul din Capitală în urma unei scurgeri de gaz la o conductă care face legătura cu blocul.

La fața locului au intervinit o autospecială de stingere, un echipaj SMURD, echipaje SABIF, Detașamentul Special de Salvatori și un echipaj CBRN.

Aproximativ 90 de persoane au fost evacuate, iar reprezentanții companiei de gaze au întrerupt alimentarea cu gaz. Totodată, au fost efectuate măsurători la trei dintre scările blocului, fără a fi înregistrate valori care să depășească limitele normale. Intervenția este în desfășurare, iar știrea este în curs de actualizare.

Ulterior, locatarilor li s-a permis să revină în apartamente, după ce măsurătorile efectuate în imobil au arătat că nu au fost înregistrate valori peste limitele admise.