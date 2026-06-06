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Ilie Bolojan, vizită la Mintia: centrala pe gaz de 1.700 MW, aproape finalizată, devine una dintre cele mai mari investiții energetice din UE

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Premierul interimar Ilie Bolojan a vizitat astăzi șantierul noii centrale electrice de la Mintia, proiect considerat una dintre cele mai importante investiții energetice realizate în România în ultimii ani.

Bolojan a vizitat astăzi șantierul noii centrale electrice de la Mintia. FOTO: Facebook/Ilie Bolojan
Bolojan a vizitat astăzi șantierul noii centrale electrice de la Mintia. FOTO: Facebook/Ilie Bolojan

Pe amplasamentul fostei termocentrale pe cărbune se construiește o centrală pe gaz cu o capacitate de 1.700 MW, realizată printr-o investiție privată de peste 1,2 miliarde de euro. La finalizare, aceasta ar urma să devină cea mai mare centrală pe gaz construită pe un singur amplasament din Uniunea Europeană.

„Proiectul este realizat în proporție de peste 83% și are un rol strategic pentru securitatea energetică a României. Înseamnă mai multă energie produsă în țară, mai puține importuri și o capacitate mai bună de a acoperi consumul în perioadele dificile, mai ales iarna”, a transmis Ilie Bolojan într-o postare publicată pe Facebook.

În cadrul vizitei, premierul interimar a discutat cu investitorii, reprezentanții Transgaz și Transelectrica despre calendarul de finalizare al lucrărilor și despre măsurile necesare pentru respectarea termenelor asumate.

Etape tehnice decisive înainte de punerea în funcțiune

În perioada următoare urmează să înceapă testele de interconectare dintre centrală și stația electrică, etapă considerată esențială pentru integrarea capacităților de producție în sistemul energetic național. Conform planificării, interconectările cu rețeaua electrică vor fi finalizate în două etape, începând din această lună și până în luna octombrie.

De asemenea, alimentarea cu gaze naturale a noii centrale trebuie asigurată până în luna august, pentru a permite continuarea testelor și pregătirea operațională a instalației.

Premierul a subliniat necesitatea unei colaborări strânse între toate instituțiile implicate, astfel încât etapele tehnice să fie finalizate fără întârzieri.

Investiție strategică pentru sistemul energetic

Autoritățile consideră proiectul de la Mintia un element cheie în procesul de modernizare a sistemului energetic național. Noua capacitate de producție este văzută ca un factor important pentru creșterea competitivității economice, asigurarea stabilității sistemului energetic și menținerea unor prețuri mai predictibile pentru consumatori.

„România are nevoie de investiții serioase în energie, de capacități noi de producție și de infrastructură modernă. Fără acestea nu putem avea competitivitate economică, stabilitate și prețuri corecte pentru cetățeni”, a mai transmis Ilie Bolojan.

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