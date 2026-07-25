Cât a avansat proiectul Neptun Deep după instalarea platformei de producție Neptun Alpha. „Se apropie de prima moleculă de gaz extrasă”

Bogdan Ivan, fostul ministru al Energiei, anunță că proiectul strategic Neptun Deep a avansat semnificativ, după instalarea platformei de producție „Neptun Alpha” în Marea Neagră.

Într-o postare publicată pe Facebook, Ivan a prezentat stadiul lucrărilor și a subliniat că România se apropie de momentul începerii extracției de gaze din perimetrul offshore.

„Neptun Deep nu mai este un proiect pe hârtie. Platforma de producţie «Neptun Alpha» a fost instalată în Marea Neagră, conducta de 160 de kilometri până la ţărm este finalizată, iar şase dintre cele zece sonde de producţie sunt deja realizate. România se apropie, etapă cu etapă, de prima moleculă de gaz extrasă, în 2027. În mandatul meu de ministru al Energiei, Neptun Deep a fost una dintre priorităţile asumate încă din prima zi. Am urmărit îndeaproape calendarul lucrărilor şi am anunţat public, pe baza progresului efectiv, că proiectul avansează chiar mai bine decât graficul iniţial”, a scris Bogdan Ivan.

Fostul ministru a precizat că proiectul s-a aflat și pe agenda discuțiilor oficiale pe care le-a avut în Austria.

„Neptun Deep s-a aflat şi în centrul discuţiilor oficiale pe care le-am avut în Austria, pentru că o investiţie de asemenea dimensiune trebuie susţinută nu doar administrativ, ci şi la cel mai înalt nivel politic”, a transmis acesta.

Potrivit fostului ministru, Romgaz, companie în care statul român este acționar majoritar și care deține 50% din proiect, a atras în aceeași perioadă 500 de milioane de euro de pe piața de capital pentru finanțarea investițiilor strategice, inclusiv a proiectului Neptun Deep.

„Miza mea a fost clară: compania românească trebuie să aibă forţa financiară necesară pentru a duce proiectul până la capăt”, a explicat Bogdan Ivan.

„Prioritatea trebuie să o aibă consumatorii şi companiile româneşti”

Fostul ministru spune că gazele extrase din Marea Neagră trebuie utilizate pentru dezvoltarea economiei românești și pentru susținerea industriei locale:

„Prioritatea trebuie să o aibă consumatorii şi companiile româneşti, iar această resursă trebuie folosită pentru relansarea industriei petrochimice, a producţiei de îngrăşăminte şi a marilor capacităţi industriale, nu exportată ca simplă materie primă”.

„Nu accept povestea că marile investiţii strategice înaintează singure”

Fostul ministru a adăugat:

„Nu revendic munca inginerilor şi a miilor de oameni implicaţi în acest proiect. Dar nici nu accept povestea că marile investiţii strategice înaintează singure. Rolul unui ministru este să le ţină în centrul deciziilor, să sprijine compania statului, să urmărească respectarea calendarului şi să apere interesul României. Exact asta am făcut cu Neptun Deep”.

Ce spune premierul Ilie Bolojan

Exploatarea gazelor din Marea Neagră transformă România într-un „actor relevant în furnizarea securității energetice în regiune și în cel mai mare producător de gaze din Uniunea Europeană”, a transmis premierul interimar Ilie Bolojan, marți, 21 iulie, la o zi după ce OMV Petrom și Romgaz au anunțat finalizarea instalării platformei offshore de producție „Neptun Alpha”.

Situată în zona cu ape de circa 120 de metri adâncime, platforma de productie offshore „Neptun Alpha” cântărește 16.500 de tone și are o înălțime totală de peste 225 de metri. Atât structura de susținere (jacket), cât și structura superioară (topsides) au fost fabricate de Saipem, pe șantierele sale din Arbatax (Italia), respectiv Karimun (Indonezia)