 Metrorex estimează pierderi mai mici în 2026. Indemnizații în scădere pentru conducere și investiții de două miliarde de lei | adevarul.ro
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Metrorex estimează pierderi mai mici în 2026. Indemnizații în scădere pentru conducere și investiții de două miliarde de lei

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Metrorex estimează că va încheia anul 2026 cu o pierdere de 295,5 milioane de lei, în scădere cu 5,3% față de anul precedent, potrivit proiectului de buget publicat de Ministerul Transporturilor. Reducerea pierderilor este prognozată în contextul unor cheltuieli mai mici, dar și al unei diminuări a veniturilor totale.

Metrorex prognozează încasări de aproximativ 380,7 milioane de lei din serviciile de transport
Metrorex prognozează încasări de aproximativ 380,7 milioane de lei din serviciile de transport Foto: Metrorex

Conform documentului, compania anticipează venituri de 1,798 miliarde de lei, cu 23,19% sub nivelul realizat în 2025.

Cea mai mare parte a acestora provine din activitatea de exploatare, care reprezintă aproape întreaga structură a veniturilor, potrivit Agerpres.  

În ceea ce privește subvențiile de la bugetul de stat, Metrorex estimează încasări de 761,5 milioane de lei, cu aproape 13% mai mici față de anul trecut. 

 „Cuantumul subvenției de la bugetul de stat, alocată societății în anul 2026 (...) este în valoare de 761.490 mii lei, după reținerea procentului de 10% din suma de 846.100 mii lei. Aceasta reprezintă 59,65% din necesarul de compensație fundamentat aferent anului 2026, estimat de societate în valoare de 1.276.538,67 mii lei”, se arată în proiect.

În schimb, veniturile obținute din activitatea de transport de călători sunt estimate în creștere. Metrorex prognozează încasări de aproximativ 380,7 milioane de lei din serviciile de transport, cu 7,84% peste nivelul din 2025. Totodată, numărul călătorilor transportați ar urma să ajungă la circa 165,5 milioane, față de 153,27 milioane în anul precedent.

Cheltuieli de peste 2 miliarde de lei

Cheltuielile totale sunt estimate la peste 2 miliarde de lei, cu 21,08% mai mici decât cele realizate la finalul anului trecut. În structura acestora, cheltuielile de personal rămân componenta principală, reprezentând peste jumătate din total.

Bugetul prevede cheltuieli cu personalul de aproximativ un miliard de lei, dintre care 973,8 milioane de lei reprezintă cheltuieli salariale. Metrorex argumentează aceste costuri prin specificul activității companiei.

„Activitatea Metrorex nu se limitează la intervalul în care se desfășoară transportul călătorilor, metroul funcționează 24 de ore din 24, 7 zile din 7, iar intervalele fără circulație cu călători sunt destinate activităților de mentenanță, revizie, verificare, intervenție și remediere a infrastructurii, instalațiilor, materialului rulant și a celorlalte sisteme tehnice necesare asigurării siguranței circulației. Cheltuielile de natură salarială, propuse în valoare de 973.843,88 mii lei, sunt mai mari cu 3,71% față cele realizate în anul 2025”, se arată în document.

Salariile și sporurile reprezintă cea mai mare parte a acestor cheltuieli. Bugetul include și fonduri pentru tichete de masă, beneficii sociale și alte bonificații prevăzute de contractul colectiv de muncă.

Indemnizații mai mici pentru conducere

Proiectul de buget prevede reducerea indemnizațiilor pentru conducerea executivă și pentru membrii Consiliului de Administrație.

Astfel, indemnizațiile directorului general și ale directorului financiar sunt estimate la 548.880 de lei, cu 21,14% mai mici decât în 2025. De asemenea, indemnizațiile membrilor Consiliului de Administrație sunt programate la 261.910 lei, în scădere cu 5,77%.

Aproape 2 miliarde de lei pentru investiții

Metrorex estimează pentru 2026 surse de finanțare pentru investiții în valoare de aproape 1,96 miliarde de lei, cu aproape 79% peste nivelul din anul anterior.

Cea mai mare parte a fondurilor va fi direcționată către proiectele de extindere și modernizare a rețelei de metrou. Printre investițiile prevăzute se numără Magistrala 6 către Aeroportul Henri Coandă, pentru care sunt alocate peste 1,3 miliarde de lei, achiziția a 30 de trenuri noi și echipamente asociate, precum și continuarea lucrărilor la Magistrala 4 și la Magistrala 5.

Potrivit proiectului, numărul de angajați al companiei va rămâne la nivelul de la finalul anului 2025, respectiv 4.973 de persoane, în timp ce câștigul mediu brut lunar este estimat să crească cu 2,32%, până la 16.187 de lei

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