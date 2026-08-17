Metrorex, datorii uriașe la energie: Hidroelectrica amenință cu deconectarea. Miruță cere explicații, iar compania îi răspunde: „Statul ne datorează peste un miliard de lei”

Metrorex are restanțe de peste 11,5 milioane de lei la plata energiei electrice, iar Hidroelectrica a transmis companiei un preaviz de deconectare. Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, susține însă că, în acest moment, nu se pune problema opririi alimentării cu energie, fiind purtate discuții pentru eșalonarea datoriei.

UPDATE Metrorex îi răspunde ministrului Transporturilor: „Statul ne datorează peste un miliard de lei”

Metrorex susține că problemele financiare ale companiei sunt cauzate în principal de subcompensarea serviciului public și de sumele neachitate de stat. Într-un răspuns transmis ministrului interimar al Transporturilor, Radu Miruță, conducerea companiei arată că subcompensarea cumulată pentru perioada 2018-2025 este estimată la 1,16 miliarde de lei.

Directorul general al Metrorex, Mariana Miclăuș, i-a transmis ministrului situația financiară a companiei la doar câteva ore după solicitarea acestuia privind datoriile, soluțiile și cauzele problemelor.

Potrivit documentului, pentru 2026, compensația necesară pentru asigurarea serviciului public de transport cu metroul este de 1,276 miliarde de lei. În proiectul bugetului companiei a fost însă luată în calcul suma de 761,49 milioane de lei.

Astfel, există o diferență de 515 milioane de lei între suma necesară și cea prevăzută în proiectul bugetului.

Metrorex arată că problemele s-au acumulat și în anii anteriori. Pentru perioada 2018-2024, subcompensarea este de 986,15 milioane de lei, din care compania a încasat doar 4,63 milioane de lei. La aceasta se adaugă subcompensarea estimată pentru 2025, de 187,12 milioane de lei.

„În consecință, ținând seama de suma încasată aferentă perioadei 2018-2024, subcompensarea cumulată estimată până la sfârșitul anului 2025 este de 1.168.641,63 mii lei”, transmite conducerea Metrorex.

Metrorex mai spune că are în prezent obligații de plată de 419,94 milioane de lei, dintre care 365,26 milioane de lei sunt deja restante.

Cea mai mare datorie este către Alstom Transport, pentru mentenanța trenurilor de metrou: peste 350 de milioane de lei, dintre care 303,6 milioane de lei sunt restante.

Situația este complicată din cauza pierderilor companiei. Metrorex estimează pentru 2026 o pierdere de 431,29 milioane de lei, cu 38,21% mai mare decât cea înregistrată în 2025.

Știrea inițială

Informația apare într-o adresă transmisă de Radu Miruță directorului general al Metrorex, Mariana Miclăuș, document obținut de Club Feroviar.

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Potrivit documentului, Hidroelectrica a emis preavizul de deconectare cu numărul 96656.PRNC.2026, la data de 9 august 2026. Adresa a fost transmisă spre informare Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și înregistrată la instituție pe 13 august.

În evidențele Hidroelectrica figurează un sold restant de 11.521.602,22 lei. Suma reprezintă contravaloarea energiei electrice furnizate Metrorex, precum și alte obligații aferente facturilor și ratelor de plată eșalonate.

În același document, ministrul Transporturilor i-a cerut conducerii Metrorex să explice de ce facturile nu au fost achitate la termen și să prezinte situația exactă a datoriilor.

Miruță: „Metrorex consumă energie electrică în valoare de 1 milion de euro pe lună”

Într-o postare pe Facebook, Radu Miruță a confirmat că Metrorex nu și-a achitat facturile de energie timp de trei luni. Ministrul afirmă însă că furnizarea nu ar urma să fie întreruptă, cel puțin în actualul stadiu al negocierilor.

„Metrorex consumă energie electrică în valoare de 1 milion de euro pe lună și trebuie să o plătească. Nu a plătit-o de trei luni și a primit o notificare. Am vorbit și săptămâna trecută, și în această seară cu domnul director al Hidroelectrica. Nu suntem în situația în care Metrorex să fie deconectat, ci se încearcă o negociere pentru eșalonarea plății”, a scris Radu Miruță, pe FB.

Conducerea Metrorex trebuie să transmită până marți, 18 august, mai multe informații privind restanțele acumulate. De asemenea, ministrul cere un calendar concret pentru stingerea întregii datorii de 11.521.602,22 lei.

Corpul de Control, trimis din nou la Metrorex

În paralel cu problema datoriilor, ministrul Transporturilor a anunțat extinderea misiunii Corpului de Control la Metrorex.

„Între timp, am extins misiunea Corpului de Control la Metrorex, fiindcă acolo banii nu sunt utilizați în cel mai eficient mod”, a transmis ministrul.