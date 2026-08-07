Defecțiune la metrou. Circulația pe Magistrala 1, perturbată vineri dimineță, la o oră de vârf

Circulația trenurilor de metrou pe Magistrala 1 a fost afectată vineri dimineață din cauza unei defecțiuni tehnice apărute între stațiile Republica și Costin Georgian, pe firul 2, a anunțat Metrorex.

Pentru a menține traficul, operatorul a reorganizat temporar circulația în sistem pendulă. Trenurile au circulat între stațiile Pantelimon și Costin Georgian pe linia 1, respectiv între Costin Georgian și Nicolae Grigorescu pe linia 2.

Incidentul a avut loc la începutul programului de lucru, într-un interval cu trafic ridicat de călători, provocând întârzieri și aglomerație pe unul dintre cele mai utilizate trasee ale rețelei de metrou din Capitală, relatează Club Feroviar.

Traficul a revenit la normal după ora 07:50

Metrorex a anunțat ulterior că problema tehnică a fost remediată, iar circulația pe Magistrala 1 a fost reluată în condiții normale începând cu ora 07:50.

Compania nu a oferit detalii privind cauza exactă a defecțiunii.

În trecut, unele dintre incidentele tehnice produse în rețeaua de metrou au fost generate de probleme la instalațiile de alimentare cu energie electrică, inclusiv la izolatorii șinei a treia.

Un incident similar a avut loc la începutul lunii iulie, când un incendiu provocat de un izolator al șinei a treia a afectat circulația în zona stației Universitate, fiind necesară intervenția pompierilor și restricționarea temporară a traficului feroviar subteran.