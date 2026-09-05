Incident șocant în Capitală: Un bărbat a murit după ce a căzut de pe pasajul Obor

Un bărbat a murit sâmbătă, 5 septembrie, după ce a căzut de pe pasajul Obor din Sectorul 2 al Capitalei. Cazul a fost preluat de Serviciul Omoruri.

Pasajul Obor Foto: Wikipedia

„Astăzi, 5 septembrie 2026, poliţiştii Direcției Generale de Poliţie a Municipiului București - Secția 9 Poliție au fost fost sesizați, prin apel 112, în jurul orei 11.30, cu privire la faptul că o persoană s-ar fi precipitat, de pe pasajul Obor, situat în Sectorul 2.

Polițiștii care s-au deplasat cu operativitate la fața locului au constatat faptul că aspectele sesizate s-au confirmat”, transmite Poliția Capitalei într-un comunicat.

Un echipaj SMURD a sosit la fața locului, însă, în ciuda eforturilor de resuscitare, medicii au constatat decesul bărbatului. Cazul a fost preluat de Serviciul Omoruri.

„Cercetările vor fi continuate de către Parchetul de pe lângă Tribunalul București, împreună cu Serviciul Omoruri, în vederea stabilirii situației de fapt și a împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.

Trupul neînsuflețit va fi transportat la Institutul Național de Medicină Legală, în vederea efectuării necropsiei.”