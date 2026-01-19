Femeie atacată în liftul blocului de fostul concubin. A fost găsită cu multiple lovituri de cuțit

O femeie în vârstă de 49 de ani a fost agresată, sâmbătă, 18 ianuarie, în liftul blocului în care locuiește, din Sectorul 2 al Capitalei, de către fostul concubin, în vârstă de 36 de ani.

Potrivit unor surse judiciare, bărbatul ar fi agresat-o de mai multe ori cu un obiect ascuțit, posibil un cuțit, lovind-o în zona picioarelor și a spatelui.

Victima a fost găsită conștientă și cooperantă de echipajele de intervenție și a fost transportată de urgență la spital, unde se află internată în prezent. Agresorul a fost depistat în cursul zilei de astăzi și urmează să fie condus la audieri la Serviciul Omoruri din cadrul Poliției Capitalei.

Activitățile sunt în dinamică, cazul fiind în instrumentarea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, împreună cu Serviciul Omoruri.