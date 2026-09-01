Adolescentul de 17 ani fără permis care a provocat un grav accident în București era drogat. A rănit trei oameni

Analizele efectuate în cazul șoferului de 17 ani implicat în accidentul de circulație produs la 25 august 2026, la intersecția dintre strada Gherghiței și Prelungirea Teslei, au confirmat prezența unor substanțe psihoactive, informează Brigada Rutieră.

Adolescentul care a provocat accidentul consumase substanțe psihoactive Foto: Kanal D

Potrivit Buletinului de Analiză Toxicologică emis de Institutul Național de Medicină Legală „Mina Minovici”, analizele biologice ale adolescentului au confirmat prezența substanțelor psihoactive.

În ceea ce privește consumul de alcool, valorile rezultate în urma analizelor s-au situat sub pragul legal de 0,80 g/l alcool pur în sânge, potrivit Brigăzii Rutiere.

Polițiștii Brigăzii Rutiere continuă cercetările sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2.

În acest caz sunt efectuate cercetări pentru săvârșirea infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, faptă prevăzută de articolul 335, alineatul 1 din Codul penal, și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, prevăzută de articolul 336, alineatul 2 din Codul penal.

De asemenea, cercetările vizează infracțiunea de vătămare corporală din culpă, prevăzută de articolul 196, alineatele 1 și 2 din Codul penal.

Accidentul s-a produs pe 25 august 2026, la intersecția dintre strada Gherghiței și Prelungirea Teslei, fiind implicat un conducător auto în vârstă de 17 ani, care nu deținea permis de conducere. În urma accidentului, trei persoane au fost rănite și transportate la spital pentru îngrijiri medicale.