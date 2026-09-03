Bătaie în toiul nopții, în fața unui magazin din București. Doi bărbați au fost răniţi, alţi doi au ajuns în arest

O bătaie izbucnită în noaptea de 2 septembrie, în faţa unui magazin din Sectorul 5, s-a încheiat cu doi bărbaţi răniţi și alţi doi arestați preventiv. Unul dintre agresori avea asupra sa un briceag, cu care a provocat uneia victimei o rană la picior.

Doi bărbaţi au fost arestaţi, după o bătaie pe stradă, în Sectorul 5. Foto: arhivă

Potrivit unor surse neoficiale, incidentul s-a petrecut pe strada Pucheni nr. 134-136 din Sectorul 5, în jurul orei 01:45, când un bărbat a ieșit dintr-un magazin și a fost atacat de cei doi agresori. Un alt bărbat, care îl cunoștea, fost rănit şi el rănit, după ce a încasat mai mulţi pumni şi picioare de la aceiaşi bătăuşi.

Poliția Capitalei a confirmat incidentul din Sectorul 5 și a transmis că în noaptea de 2 septembrie, după un apel la 112, polițiștii Secției 19 s-au deplasat la fața locului și au găsit un bărbat de 37 de ani, care le-a spus că fusese agresat după ce ieșise dintr-un magazin.

Din verificările făcute de anchetatori a rezultat că bărbatul fusese lovit în mod repetat cu pumnii și picioarele de doi bărbați, de 25 și 33 de ani. În timpul agresiunii, cel de 33 de ani a scos un briceag și l-a rănit pe bărbat la picior.

Victima a fost dusă la spital pentru îngrijiri medicale.

Polițiștii au identificat apoi și cea de-a doua persoană agresată, un alt bărbat, care a fost lovit cu pumnii și picioarele de aceiaşi agresori, care au fost indentificaţi şi sunt acum cercetați penal pentru lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Ei au fost iniţial reținuți pentru 24 de ore, după care procurorii i-au prezentat magistraţilor de la Judecătoria Sectorului 5 București, care au dispus arestarea preventivă a celor doi pentru 30 de zile.