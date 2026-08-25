 Fără stimulente pentru persoanele cu handicap și fără vouchere Materna: Decizia Primăriei Capitalei stârnește un val de reacții | adevarul.ro
search
Marți, 25 August 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Fără stimulente pentru persoanele cu handicap și fără vouchere Materna: Decizia Primăriei Capitalei stârnește un val de reacții

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Primăria Capitalei propune suspendarea temporară a stimulentului lunar de 500 de lei acordat persoanelor adulte cu handicap și eliminarea programului Voucher Materna, în valoare de 2.000 de lei. Proiectele, inițiate de primarul Ciprian Ciucu, urmează să fie dezbătute și supuse votului Consiliului General al Municipiului București în ședința din 28 august.

Primăria Capitalei propune suspendarea temporară a două facilități.
Primăria Capitalei propune suspendarea temporară a două facilități. Foto: Inquam Photos/George Călin

În cazul stimulentului pentru persoanele cu handicap, Primăria invocă situația financiară și arată că programul a acumulat restanțe de peste 650 de milioane de lei, reprezentând aproximativ 25 de luni de plăți pentru circa 52.000 de beneficiari.

Potrivit municipalității, plățile au fost sistate de facto din noiembrie 2025, după epuizarea fondurilor bugetare. În același timp, menținerea programului generează în fiecare lună noi obligații de aproximativ 26 de milioane de lei.

Primăria susține că suspendarea ar opri acumularea unor noi datorii, iar banii disponibili ar putea fi direcționați către plata restanțelor existente. Măsura ar urma să se aplice exclusiv drepturilor lunare viitoare și să intre în vigoare în luna următoare aprobării hotărârii de către Consiliul General.

Primăria propune și eliminarea Voucherului Materna

Primăria propune și eliminarea programului Voucher Materna, prin care femeile însărcinate primeau 2.000 de lei pentru medicamente și servicii medicale. Programul presupune cheltuieli de aproximativ 24 de milioane de lei anual, iar municipalitatea susține că nu mai poate susține aceste costuri.

Un alt proiect prevede ca stimulentul de 2.000 de lei pentru nou-născut să fie acordat doar mamelor aflate în situații de vulnerabilitate, precum cele cu venit minim de incluziune, mamele cu dizabilități, minorele, victimele violenței domestice sau persoanele aflate în situații sociale critice.

Reacții politice. Un consilier AUR critică modificările

Proiectele au stârnit deja reacții politice. Consilierul general AUR Ovidiu Zară anunță că grupul formațiunii va vota împotriva suspendării stimulentului pentru persoanele adulte cu handicap, criticând inițiativa și susținând că aceasta va afecta persoanele vulnerabile.

„Grupul AUR din Consiliul General, format din 5 consilieri generali, nu vor vota acest proiect de hotărâre criminal. Spune și tu NU DISCRIMINĂRII! PERSOANELE CU HANDICAP MERITĂ RESPECT!”, a transmis consilierul.

Decizia finală privind modificarea sau eliminarea acestor programe aparține Consiliului General al Municipiului București.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Un politician vrea să organizeze o petrecere cu sex chiar în sediul primăriei
digi24.ro
image
Un avion militar american a aterizat la Moscova. Kremlinul spune că nu are informații despre aeronavă
stirileprotv.ro
image
Claudiu Năsui, proaspăt propus la conducerea Ministerului Dezvoltării și Digitalizarii din Republica Moldova, a primit și cetățenie moldovenească. Gândul publică documentul
gandul.ro
image
Avertisment dur de la Kremlin. Pot fi atacate fabricile de drone din Marea Britanie
mediafax.ro
image
Câți bani plătește, de fapt, Dinamo pentru a juca derby-ul cu FCSB pe Arcul de Triumf: „Cel mai mic preț din țară!”
fanatik.ro
image
Marius Lazurca, consilierul lui Nicușor Dan, spune că fără un guvern cu puteri depline la București, „e prea curând să avansăm un răspuns” privind preluarea unor costuri pentru staționarea militarilor americani în România
libertatea.ro
image
Țara despre care Medvedev crede că nu va adera niciodată la UE
digi24.ro
image
Șomer de 4 luni, Chiricheș a anunțat ce vrea să facă. Studiază în Italia, la celebra școală de la Coverciano
gsp.ro
image
Cum a murit Isabelle Sava în somn, la doar 19 ani. Explicațiile medicului Diana Cimpoeșu
digisport.ro
image
Frații Tate, adevărul din spatele averii afișate online. Ce spun avocații despre mașinile și iahtul de lux
click.ro
image
Ce cuvânt românesc a ales Mirabela Grădinaru pentru Vocabularul lansat luni la Kiev
antena3.ro
image
Efectul autostrăzilor. Harta puterii de cumpărare arată cum prăpastia se reduce, iar Moldova, cea mai săracă regiune a României, capătă tracţiune
zf.ro
image
Viorica a scris ani întregi pe ascuns și a fost forţată să-și mănânce foile. Azi, românca este poetă în Franța
observatornews.ro
image
4.000 lei amendă tuturor românilor care locuiesc la casă și fac acest lucru în curte, crezând că nu îi vede nimeni
cancan.ro
image
Pensie mai mare cu o simplă adeverință? Mulți români află prea târziu că o pot depune oricând pentru sporuri
newsweek.ro
image
Bianca Drăguşanu, apariție spectaculoasă în costum de baie! Fosta iubită a lui Adrian Cristea a atras privirile tuturor pe Insula Milionarilor
prosport.ro
image
Cardurile educaționale de 500 de lei se acordă și în anul școlar 2026-2027. Cine poate primi ajutorul și până când se depun cererile
playtech.ro
image
Daniel Bîrligea, la Frosinone?! „Americanul negociază direct cu FCSB!”. Ce salariu-record îi pregătesc italienii golgheterului. Exclusiv
fanatik.ro
image
Cum își desemnează alte state judecătorii constituționali, în comparație cu România
ziare.com
image
Țara în care a ales să trăiască Sorana Cîrstea: "Acolo locuiesc, însă în suflet sunt româncă"
digisport.ro
image
Invazie de scorpioni într-o gospodărie din Buzău. Un bărbat a găsit peste 10 exemplare într-o singură săptămână: „Nu știi când ne putem întâlni cu ei”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Dana Budeanu a scos untul din produsele de la Miţa Biciclista. VIDEO fabulos
romaniatv.net
image
Cât timp trebuie păstrate de fapt taloanele de pensie! Mulți seniori nu știu asta
mediaflux.ro
image
Prinși în «ofsaid» » Internaţionalul n-a mai putut ascunde relația cu Valentina: „Ești în patul lui!”
gsp.ro
image
Scandalul „merdenelelor” a ajuns fenomen național. Ce s-a întâmplat cu Edmond Niculușcă după atacul la Patiseria Amzei
actualitate.net
image
FOTO & VIDEO | George Simion, la o petrecere cu lăutari în SUA alături de Constantin Ilinescu, acuzat în Dosarul Mineriadei că a organizat venirea minerilor la București în 1990
actualitate.net
image
Ce a putut să zică Nouria Nouri despre foștii bărbați din viața sa? Daniel Iordăchioaie s-a numărat printre ei! „Nu-mi pusesem problema că cel de lângǎ mine e un incapabil”
click.ro
image
Stiliștii au analizat ținuta Mirabelei Grădinaru, în Ucraina: „Pare stânjenită, crispată.” Ce n-a asortat corect Maia Sandu?
click.ro
image
Adelina Pestrițu a apărut cu o burtică suspectă în Maldive! Este însărcinată prezentatoarea de la „Burlacii: Foc în Paradis”?
click.ro
Sophia Loren și Marlon Brando profimedia 0108629302 (2) jpg
Starul dependent de sex i-a făcut viața un chin divei italiene, la filmări. Cu ce s-a ales după ce a pipăit-o dizgrațios
okmagazine.ro
mita biciclista jpg
Mița Biciclista și Mimi Moft, răsfățate de regi și bogați! Femeile „ușoare” care făceau ravagii în lumea bună a Bucureștiului
okmagazine.ro
București. Târgul moșilor, acuarelă de Amedeo Preziosi, din 1869
Ce mâncau și ce beau localnicii la Târgul Moșilor, în 1879? Mărturia unui călător ceh
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Un nou film zguduie topul încasărilor. „Titanic”, la un pas să iasă din top 5
image
Ce a putut să zică Nouria Nouri despre foștii bărbați din viața sa? Daniel Iordăchioaie s-a numărat printre ei! „Nu-mi pusesem problema că cel de lângǎ mine e un incapabil”

OK! Magazine

image
Un fost amant a vândut presei intimitățile trăite cu Prințesa Diana: „Se agăța de el în pat și nu-l lăsa să plece”