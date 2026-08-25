Fără stimulente pentru persoanele cu handicap și fără vouchere Materna: Decizia Primăriei Capitalei stârnește un val de reacții

Primăria Capitalei propune suspendarea temporară a stimulentului lunar de 500 de lei acordat persoanelor adulte cu handicap și eliminarea programului Voucher Materna, în valoare de 2.000 de lei. Proiectele, inițiate de primarul Ciprian Ciucu, urmează să fie dezbătute și supuse votului Consiliului General al Municipiului București în ședința din 28 august.

Primăria Capitalei propune suspendarea temporară a două facilități. Foto: Inquam Photos/George Călin

În cazul stimulentului pentru persoanele cu handicap, Primăria invocă situația financiară și arată că programul a acumulat restanțe de peste 650 de milioane de lei, reprezentând aproximativ 25 de luni de plăți pentru circa 52.000 de beneficiari.

Potrivit municipalității, plățile au fost sistate de facto din noiembrie 2025, după epuizarea fondurilor bugetare. În același timp, menținerea programului generează în fiecare lună noi obligații de aproximativ 26 de milioane de lei.

Primăria susține că suspendarea ar opri acumularea unor noi datorii, iar banii disponibili ar putea fi direcționați către plata restanțelor existente. Măsura ar urma să se aplice exclusiv drepturilor lunare viitoare și să intre în vigoare în luna următoare aprobării hotărârii de către Consiliul General.

Primăria propune și eliminarea Voucherului Materna

Primăria propune și eliminarea programului Voucher Materna, prin care femeile însărcinate primeau 2.000 de lei pentru medicamente și servicii medicale. Programul presupune cheltuieli de aproximativ 24 de milioane de lei anual, iar municipalitatea susține că nu mai poate susține aceste costuri.

Un alt proiect prevede ca stimulentul de 2.000 de lei pentru nou-născut să fie acordat doar mamelor aflate în situații de vulnerabilitate, precum cele cu venit minim de incluziune, mamele cu dizabilități, minorele, victimele violenței domestice sau persoanele aflate în situații sociale critice.

Reacții politice. Un consilier AUR critică modificările

Proiectele au stârnit deja reacții politice. Consilierul general AUR Ovidiu Zară anunță că grupul formațiunii va vota împotriva suspendării stimulentului pentru persoanele adulte cu handicap, criticând inițiativa și susținând că aceasta va afecta persoanele vulnerabile.

„Grupul AUR din Consiliul General, format din 5 consilieri generali, nu vor vota acest proiect de hotărâre criminal. Spune și tu NU DISCRIMINĂRII! PERSOANELE CU HANDICAP MERITĂ RESPECT!”, a transmis consilierul.

Decizia finală privind modificarea sau eliminarea acestor programe aparține Consiliului General al Municipiului București.