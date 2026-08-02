 PNL nu îl va propune din nou pe Bolojan pentru funcția de premier și acuză o campanie împotriva acestuia: „Politicienii ca el sunt foarte rari” | adevarul.ro
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PNL nu îl va propune din nou pe Bolojan pentru funcția de premier și acuză o campanie împotriva acestuia: „Politicienii ca el sunt foarte rari”

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Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat, duminică seară, că Primăria Municipiului București va analiza începând de luni măsuri pentru reducerea consumului de energie, în contextul crizei energetice și al apelului lansat de Guvern către autoritățile locale.

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu. FOTO: Inquam Photos/George Călin
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu. FOTO: Inquam Photos/George Călin

Despre șantierele din Capitală: „Prefer să fiu înjurat pentru că fac”

Referindu-se la activitatea de la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu a spus că în București sunt deschise aproximativ 8-10 șantiere mari de infrastructură și alte circa 15 lucrări de consolidare seismică. El a explicat că proiectele sunt necesare pentru modernizarea liniilor de tramvai, a rețelelor de utilități și a podurilor.

„Prefer să fiu înjurat pentru că fac, decât să fiu înjurat pentru că nu fac. Dacă vrei să pui un oraș la punct, nu poți să nu ai șantiere”, a spus edilul. El a recunoscut că traficul va fi afectat odată cu revenirea elevilor la școală în luna septembrie.

Ciucu a subliniat că multe dintre lucrări vizează infrastructuri vechi de 40-50 de ani și că, odată finalizate, acestea ar trebui să nu mai necesite intervenții majore pentru următoarele decenii. El a făcut apel la bucureșteni să accepte o perioadă de disconfort, estimând că lucrările importante vor continua încă unul sau doi ani.

Primarul Capitalei a descris situația financiară a municipalității drept „extrem de proastă”, afirmând că administrația este nevoită să decidă de la o lună la alta ce plăți pot fi făcute.

„Politicienii ca Ilie Bolojan sunt foarte rari”

Liderul PNL a respins ideea că Ilie Bolojan ar fi un politician perfect, însă a spus că principala sa calitate este responsabilitatea. „Nu există politicianul perfect. Sunt oameni poate mai bine pregătiți profesional decât Ilie Bolojan, dar genul acesta de politician responsabil, care pune țara înaintea binelui propriu, este atât de rar în politica românească”, a declarat Ciprian Ciucu.

Întrebat dacă Bolojan ar trebui să candideze la alegerile prezidențiale din 2028, Ciucu a apreciat că este prea devreme pentru o astfel de discuție și a lăsat deschisă posibilitatea unei reconcilieri între PNL și președintele Nicușor Dan.

De asemenea, liberalii nu intenționează să îl propună din nou pe Ilie Bolojan pentru funcția de prim-ministru, în cazul în care se va ajunge la un guvern politic minoritar. El a susținut că liderul liberal este ținta unei „campanii extrem de agresive”, desfășurate atât în mediul online, cât și în mass-media.

Ciucu: Șeful statului este „foarte implicat” în actul guvernării

Referindu-se la relația dintre președintele Nicușor Dan și premierul interimar Ilie Bolojan, Ciucu a spus că nu cunoaște motivele tensiunilor dintre cei doi, dar a sugerat că majorarea TVA și discuțiile purtate cu reprezentanții Comisiei Europene ar fi putut genera neînțelegeri. Potrivit acestuia, șeful statului este „foarte implicat” în actul guvernării și are frecvent întâlniri cu miniștrii.

Ilie Bolojan și Nicușor Dan. FOTO: Inquam Photos/George Călin
Ilie Bolojan și Nicușor Dan. FOTO: Inquam Photos/George Călin

Ciprian Ciucu a afirmat că în mediul politic se discută despre existența unei colaborări între președintele Nicușor Dan și liderul PSD, Sorin Grindeanu. El a susținut că una dintre preocupările șefului statului este evitarea unei guvernări în care AUR să ajungă la putere și a avertizat că o eventuală apropiere între PSD și AUR ar putea avea consecințe importante asupra echilibrului politic din Parlament.

„E o modificare introdusă de pe vremea lui Adrian Năstase. Da, e absurd, dar aici suntem. Și atunci AUR ce ar cere imediat? Ar cere imediat Senatul, care reprezintă a doua poziție stat. Iar o colaborare între două partide destul de mari, mă refer la un număr de parlamentari, precum PSD și AUR, cu un președinte al Senatului din partea AUR, ar putea să îi ducă mintea la o prostie”, a spus Ciucu.

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PNL ia în calcul două variante de guvernare

Liberalii analizează două scenarii pentru ieșirea din actualul blocaj politic: formarea unui guvern tehnocrat sau a unei formule de guvernare succesivă. El a precizat că, din informațiile pe care le are, președintele României a testat deja mai multe variante prin consultări politice, însă nu cunoaște detalii despre eventuale întâlniri recente cu liderii partidelor.

„Am auzit că există această variantă cu un guvern tehnocrat sau se poate lua în discuție un guvern politic, dar succesiv. După ce a căzut și varianta anterioară, am revenit la aceste două opțiuni”, a afirmat Ciucu.

Liderul liberal susține că social-democrații ar trebui să își asume guvernarea dacă doresc să formeze o majoritate. În opinia sa, o soluție ar putea fi o guvernare succesivă, în care PNL, USR și UDMR să conducă Executivul într-o primă etapă, urmând ca ulterior PSD să preia mandatul. „Noi guvernăm primii, după care pot să guverneze și ei, pe baza unor obiective asumate. PNL, USR și UDMR ar putea rămâne în această construcție”, a explicat Ciucu.

Condiția PNL: „Tehnocrați pe bune”

Ciprian Ciucu a precizat că, în eventualitatea unui guvern tehnocrat, liberalii vor accepta doar persoane cu adevărat independente politic.

„Dacă vor fi tehnocrați pe bune, putem discuta. Un tehnocrat trebuie să fie un profesionist recunoscut în domeniul său și să nu fie apropiat de un partid politic sau asociat acestuia prin activitatea sa publică”, a spus edilul.

Întrebat despre relația cu președintele Nicușor Dan și despre eventualele viitoare negocieri pentru desemnarea unui premier, Ciucu a declarat că, deși liberalii au fost nemulțumiți de unele decizii recente, sunt în continuare dispuși la dialog.

„Nu avem garanții că nu se va repeta ceea ce s-a întâmplat, însă acordăm în continuare prezumția de bună-credință. Cred că înainte de a fi avansate nume în spațiul public, acestea trebuie discutate temeinic cu toate partidele implicate”, a concluzionat primarul Capitalei.

PNL ia în calcul un guvern tehnocrat

În plan politic, Ciprian Ciucu a declarat că PNL este nemulțumit de prelungirea crizei guvernamentale și analizează mai multe variante pentru formarea unui Executiv cu puteri depline.

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Potrivit lui Ciucu, liberalii exclud o nouă alianță cu PSD, însă sunt dispuși să discute despre susținerea unui guvern tehnocrat sau a unui guvern minoritar.

„Nu ne convine deloc situația în care România are un guvern fără puteri depline. Luăm toate variantele în calcul. Poate fi un guvern tehnocrat sau un guvern minoritar, dar PNL nu va mai face alianță cu Partidul Social Democrat”, a afirmat acesta pentru sursa citată.

Despre criza din energie

Ciucu a precizat că va convoca o întâlnire cu reprezentanții instituțiilor și companiilor municipale care se numără printre cei mai mari consumatori de energie, precum STB, Termoenergetica și Compania Municipală de Iluminat Public.

„Mâine dimineață mă voi întâlni cu șeful Inspectoratului pentru Situații de Urgență pe București și voi convoca acele subordonate din cadrul Primăriei Municipiului București care se pot califica drept mari consumatori de energie. Vom vedea ce măsuri pot fi luate pentru reducerea consumului”, a declarat Ciprian Ciucu, duminică seară, prezent la Digi24.

Acesta a spus că eventualele măsuri nu trebuie să afecteze funcționarea serviciilor publice esențiale.

„Serviciile publice sunt, prin natura lor, continue și nu pot fi întrerupte cu ușurință. Iluminatul public este important pentru siguranța cetățenilor, iar transportul public este esențial în această perioadă. Vom analiza ce se poate face fără a afecta aceste servicii”, a explicat primarul.

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