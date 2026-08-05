Capitala se alătură orașelor care reduc consumul de energie pe fondul stării de alertă. Ce măsuri anunță Ciprian Ciucu

Primăria Municipiului București (PMB) a anunțat miercuri, 5 august, că a adoptat o serie de măsuri pentru reducerea consumului de energie, în contextul stării de alertă din sectorul energetic instituită de Guvern pentru întreaga lună august.

„Compania Municipală de Iluminat Public București, Termoenergetica, ADP București și toate instituțiile din subordinea PMB vor lua, de azi, o serie de măsuri pentru reducerea consumului de energie electrică.

Primarul general Ciprian Ciucu le-a cerut companiilor municipale, considerate mare consumatoare de energie, să vină fiecare cu un plan de soluții”, transmite PMB într-un comunicat, asigurând că măsurile nu vor afecta calitatea și buna funcționare a serviciilor publice pentru bucureșteni.

Primarul Capitalei a decis ca Poliția Locală a Municipiului București să notifice miercuri operatorii de panouri publicitare digitale sau iluminate ca să sisteze alimentarea lor în intervalul orar critic, care este 20:00-23:00.

Ce măsuri sunt anunțate pentru companiile municipale

Potrivit comunicatului, Societatea de Transport București (STB) va suspenda încărcarea autobuzelor electrice în intervalul 19.30–23.00, va reduce sau opri spălările exterioare și lucrările cu aer comprimat din schimbul al doilea, va porni iluminatul platformelor de parcare doar după ora 22.00 și va reprograma activitățile de întreținere și mentenanță în afara intervalului critic.

De asemenea, va diminua iluminatul tehnologic din hale și va stinge luminile, va opri aparatele de aer condiționat și va deconecta încărcătoarele pe timpul nopții.

Compania Municipală Termoenergetica București va opri pompele de ridicare a presiunii, apa caldă urmând să fie asigurată direct prin presiunea din rețeaua de apă rece. Totodată, va reduce sau reprograma funcționarea pompelor de recirculare și presiune, va limita utilizarea echipamentelor de climatizare din sediile administrative și va opri iluminatul neesențial.

Compania Municipală Iluminat Public București va reduce cu aproximativ 30% fluxul luminos al aparatelor LED integrate în sistemul de telegestiune.

Poliția Locală a Municipiului București va solicita operatorilor privați de publicitate să oprească ecranele digitale și iluminatul mijloacelor de publicitate în intervalul 20.00–21.00, pe toată durata lunii august.

La sediul Primăriei Capitalei, iluminatul ornamental al clădirii și al curții interioare va fi oprit pe timpul nopții, la fel ca iluminatul din lambriurile de pe holuri după încheierea programului.

Totodată, va fi redus sistemul de răcire al clădirii, vor fi suspendate încărcările mașinilor electrice în intervalul critic și pe timpul nopții, iar iluminatul va fi diminuat la sedii, cimitire, crematorii și în parcuri.

Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București (DGASMB) va reduce la strictul necesar iluminatul administrativ și exterior, va opri echipamentele electronice neesențiale la finalul programului.

DGASMB va limita și utilizarea aparatelor de climatizare, reprogramând activitățile cu consum ridicat de energie în afara intervalului critic.

Instituțiile de cultură din subordinea PMB vor opri iluminatul interior și exterior pe timpul nopții, vor limita utilizarea instalațiilor de climatizare în spațiile fără public sau neutilizate și vor deconecta echipamentele IT și dispozitivele electronice la finalul programului.

În cazul teatrelor, personalul va fi comasat în mai puține birouri pentru optimizarea consumului de energie, iar activitatea redusă din perioada vacanței de vară va contribui la menținerea unui consum minim de electricitate.