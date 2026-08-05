 Capitala se alătură orașelor care reduc consumul de energie pe fondul stării de alertă. Ce măsuri anunță Ciprian Ciucu | adevarul.ro
search
Miercuri, 5 August 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Capitala se alătură orașelor care reduc consumul de energie pe fondul stării de alertă. Ce măsuri anunță Ciprian Ciucu

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Primăria Municipiului București (PMB) a anunțat miercuri, 5 august, că a adoptat o serie de măsuri pentru reducerea consumului de energie, în contextul stării de alertă din sectorul energetic instituită de Guvern pentru întreaga lună august.

FOTO: Shutterstock
FOTO: Shutterstock

„Compania Municipală de Iluminat Public București, Termoenergetica, ADP București și toate instituțiile din subordinea PMB vor lua, de azi, o serie de măsuri pentru reducerea consumului de energie electrică.

Primarul general Ciprian Ciucu le-a cerut companiilor municipale, considerate mare consumatoare de energie, să vină fiecare cu un plan de soluții”, transmite PMB într-un comunicat, asigurând că măsurile nu vor afecta calitatea și buna funcționare a serviciilor publice pentru bucureșteni.

Primarul Capitalei a decis ca Poliția Locală a Municipiului București să notifice miercuri operatorii de panouri publicitare digitale sau iluminate ca să sisteze alimentarea lor în intervalul orar critic, care este 20:00-23:00.

Ce măsuri sunt anunțate pentru companiile municipale

Potrivit comunicatului, Societatea de Transport București (STB) va suspenda încărcarea autobuzelor electrice în intervalul 19.30–23.00, va reduce sau opri spălările exterioare și lucrările cu aer comprimat din schimbul al doilea, va porni iluminatul platformelor de parcare doar după ora 22.00 și va reprograma activitățile de întreținere și mentenanță în afara intervalului critic.

De asemenea, va diminua iluminatul tehnologic din hale și va stinge luminile, va opri aparatele de aer condiționat și va deconecta încărcătoarele pe timpul nopții.

Compania Municipală Termoenergetica București va opri pompele de ridicare a presiunii, apa caldă urmând să fie asigurată direct prin presiunea din rețeaua de apă rece. Totodată, va reduce sau reprograma funcționarea pompelor de recirculare și presiune, va limita utilizarea echipamentelor de climatizare din sediile administrative și va opri iluminatul neesențial.

Compania Municipală Iluminat Public București va reduce cu aproximativ 30% fluxul luminos al aparatelor LED integrate în sistemul de telegestiune.

Poliția Locală a Municipiului București va solicita operatorilor privați de publicitate să oprească ecranele digitale și iluminatul mijloacelor de publicitate în intervalul 20.00–21.00, pe toată durata lunii august.

La sediul Primăriei Capitalei, iluminatul ornamental al clădirii și al curții interioare va fi oprit pe timpul nopții, la fel ca iluminatul din lambriurile de pe holuri după încheierea programului.

Totodată, va fi redus sistemul de răcire al clădirii, vor fi suspendate încărcările mașinilor electrice în intervalul critic și pe timpul nopții, iar iluminatul va fi diminuat la sedii, cimitire, crematorii și în parcuri.

Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București (DGASMB) va reduce la strictul necesar iluminatul administrativ și exterior, va opri echipamentele electronice neesențiale la finalul programului.

DGASMB va limita și utilizarea aparatelor de climatizare, reprogramând activitățile cu consum ridicat de energie în afara intervalului critic.

Instituțiile de cultură din subordinea PMB vor opri iluminatul interior și exterior pe timpul nopții, vor limita utilizarea instalațiilor de climatizare în spațiile fără public sau neutilizate și vor deconecta echipamentele IT și dispozitivele electronice la finalul programului.

În cazul teatrelor, personalul va fi comasat în mai puține birouri pentru optimizarea consumului de energie, iar activitatea redusă din perioada vacanței de vară va contribui la menținerea unui consum minim de electricitate.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Nu am mai văzut niciodată așa ceva”: Rusia a doborât o dronă portugheză rară și o va studia la un institut de cercetare
digi24.ro
image
O șoferiță cu alcoolemie de peste 3 la mie a fost reținută după ce a provocat un accident pe „Drumul Morții”
stirileprotv.ro
image
Câți BANI are Mirabela Grădinaru! Cum arată declarația de avere a parteneri președintelui Nicușor Dan
gandul.ro
image
„Ninsoare” în mijlocul verii la Roma. Povestea Miracolului Zăpezii de la Santa Maria Maggiore
mediafax.ro
image
Jovo Lukic, înlocuitorul lui Bîrligea la FCSB? MM Stoica a analizat toate culisele. Exclusiv
fanatik.ro
image
Dacia Sandero a devenit „mașina ieftină supremă”, consumă 4,2 litri la 100 km și are un preț care va schimba regulile jocului în 2026
libertatea.ro
image
Până când mai poate fi folosit buletinul vechi. Autoritățile au stabilit pentru cine se mai eliberează cartea de identitate model 1997
digi24.ro
image
La câteva ore după ce a intrat în istorie, campionul olimpic a aflat că apartamentul său a ars: „Tragedie devastatoare”
gsp.ro
image
A stârnit un ”tsunami”, după ce s-a măritat cu un bărbat de 61 de ani: ”E gata să-i ia toți banii”
digisport.ro
image
De ce aerul condiționat poate provoca iritații, dureri de cap și oboseală. „Nu doar temperatura contează”
click.ro
image
Axios: SUA vor să anunțe astăzi acordul pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz. Ce prevede planul pe 60 de zile
antena3.ro
image
Paradox: importăm fructe de pădure de peste 25 mil. euro anual, dar sancţionăm culegătorii
zf.ro
image
Prima bancă de la noi care permite amânarea ratelor pentru dezvoltatorii imobiliari după blocajul de la ANCPI
observatornews.ro
image
Straniul caz al pacientului Cheloo de la Psihiatrie. De ce afecțiune suferă și cum a ajuns să arate acum
cancan.ro
image
Pensiile ar urma să crească la 1 ianuarie cu 6-8%. Ce bani în plus ar putea primi pensionarii?
newsweek.ro
image
„Îmi iubesc formele”. Georgina Rodriguez s-a pozat în costum de baie înainte de nunta cu Cristiano Ronaldo
prosport.ro
image
Ai vacanță rezervată în Grecia? Ce drepturi ai dacă hotelul nu te mai poate primi din cauza incendiilor
playtech.ro
image
Marius Șumudică, atac cu talpa la CSA Steaua! „E strigător la cer! Ca-n vestul sălbatic, ce te mai miră? O haiducie”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Consecințele negative pe care le poate avea adoptarea euro și cum pot capitaliza politic extremiștii pe această temă. Este România pregătită?
ziare.com
image
”Nu se suportă!”. Nu s-au mai văzut de 8 ani, dar vor da nas în nas la nunta lui Cristiano Ronaldo: ar putea exista o bătaie
digisport.ro
image
Prăjitură cu pepene şi fulgi de cocos. Topește rapid pofta de dulce
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată vila din Otopeni a Cristinei Șișcanu și a lui Mădălin Ionescu. Au decis să o vândă pe motiv că le-a rămas mică. Locuința arată ca din reviste / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Andreea Bălan a încălcat grav regulile de circulație! După ce a parcat pe trecerea de pietoni a condus direct pe trotuar. „Urgența” la care trebuia să ajungă Foto și Video paparazzi
mediaflux.ro
image
La câteva ore după ce a intrat în istorie, campionul olimpic a aflat că apartamentul său a ars: „Tragedie devastatoare”
gsp.ro
image
Cât de bogată este Mirabela Grădinaru, partenera de viață a lui Nicușor Dan. Ce găsim în declarația de avere: terenuri în Ilfov și Vaslui, două case moștenite, două mașini, acțiuni Renault și un împrumut de peste 116.000 de lei acordat unei asociații
actualitate.net
image
VIDEO Alina Pușcău cere ajutor printr-un mesaj sfâșietor: „Am o boală foarte gravă. Mi s-a dus în oase. La sân, la axilă am cinci tumori. Una în piept”
actualitate.net
image
Bărbat dispărut de aproape cinci luni, găsit mort în propria gospodărie
click.ro
image
Cele 4 zodii care vor renaște ca din cenușă începând cu 8 august! Universul este de partea lor și le aduce abundență
click.ro
image
Procesul dintre Alessandro Safina și mama băiețelului lui din România, judecat de o instanță specială! Cum încearcă tenorul italian să scape cu o pensie alimentară mai mică?
click.ro
vedetă foto Instagram jpg
Un actor celebru s-a despărțit de iubita care alegea să se satisfacă singură, neglijându-l constant
okmagazine.ro
Cale ferată (© Fortepan / tm)
Șinele de cale ferată importate de România din Germania, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce mesaj emoționant a transmis Mihaela Rădulescu după ce a împlinit 57 de ani: „De ziua mea anul trecut am primit cenușa lui Felix într-o cutie”
image
Bărbat dispărut de aproape cinci luni, găsit mort în propria gospodărie

OK! Magazine

image
Împărăteasa care-și vindea trupul prin bordeluri a rezistat la un „maraton sexual” în fața celei mai versate prostituate

Click! Pentru femei

image
Portal energetic pe cer. Cum te afectează, în funcție de zodie, Luna cerbului sau Luna plină în Vărsător din 29 iulie?

Click! Sănătate

image
De ce nu mănâncă evreii carne şi lactate la aceeaşi masă?