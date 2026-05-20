Miercuri, 20 Mai 2026
Adevărul
Primarul Capitalei le cere organizatorilor de evenimente „ștaif, nu bâlciuri cu fum de grătar”: „Țintiți un pic mai sus!”

Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei, le-a transmis miercuri, 20 mai, organizatorilor de evenimente private pe domeniul public că Bucureștiul are nevoie de evenimente „cu ștaif”, nu de „bâlciuri cu fum de grătare și muzică deranjantă”, îndemnându-i pe operatori să ridice standardele dacă își doresc parteneriat cu municipalitatea. 

Ciprian Ciucu vrea „evenimente vibrante”. FOTO FB PMB
Primăria Capitalei a anunțat, într-un comunicat postat pe Facebook, că lucrează la un Regulament privind desfășurarea evenimentelor private pe domeniul public, menit să aducă ordine într-un domeniu în care, potrivit edilului, există „vid legislativ” și „birocrație inutilă”.

În prezent, procesul de avizare este neunitar, iar organizatorii pot primi avize negative chiar după ce au plătit taxa de ocupare a domeniului public, a explicat, la dezbaterea cu organizatorii de evenimente organizată, miercuri, 20 mai, la Arcub, primarul Ciprian Ciucu, citat în comunicat.

Noul sistem va presupune o singură cerere, iar instituția va gestiona intern toate avizele necesare. La final, solicitantul va primi un răspuns clar: „Da”, „Nu” sau „Da, dar cu condiții”.

Criterii de selecție și limitarea suprapunerilor

O altă problemă semnalată de primar este suprapunerea evenimentelor în aceleași zone sau în aceeași zi, ceea ce blochează traficul. În lipsa unor criterii legale, selecția se face acum după principiul „primul venit, primul servit”.

Municipalitatea propune introducerea unui sistem de punctaj, care să țină cont de tipul evenimentului, impactul asupra orașului și diversitatea ofertei culturale. Mai exact, Nnu vor mai fi aprobate evenimente identice în weekenduri consecutive, iar numărul total va fi limitat pentru a evita congestia urbană.

Taxe diferențiate în funcție de locație și specific

Edilul a anunțat și o actualizare a tarifelor pentru ocuparea domeniului public, în funcție de zona orașului și de tipul activității.

„Una e să ai un târg cu foodtruck-uri în centrul Capitalei și alta e să organizezi niște activități pentru copii în Giulești”, se arată în postarea Primăriei Capitalei.

Scopul este stabilirea unor prețuri „corecte, dar suportabile”, astfel încât orașul să beneficieze în mod real de pe urma evenimentelor.  

„Oricine ar vrea să închirieze Kiseleff-ul cu 2.000 de euro pe weekend. La un festival cu burgeri și paella, profiturile sunt fabuloase în raport cu ceea ce primește orașul. Înjurăturile șoferilor spre mine vin. Însă dacă tot vin spre mine, măcar să beneficieze orașul. De aceea vom indexa prețurile, să fie corecte, dar și suportabile pentru dumneavoastră, că nu vrem să vă blocăm activitatea”, a exemplificat primarul general.

„Țintiți un pic mai sus! Să avem și noi evenimente cu ștaif!”

Edilul le-a mai transmis organizatorilor că își dorește evenimente de calitate, „cu ștaif”, demne de o capitală europeană, „nu bâlciuri cu fum de grătare și muzică deranjantă”, a transmis Primăria Capitalei

„Țintiți un pic mai sus dacă vreți să aveți un partener în noi!”, i-a îndemnat Ciprian Ciucu.

„Vom fi deschiși și flexibili, fără agende ascunse”

Participanții la dezbatere au cerut un calendar public al evenimentelor aprobate, reguli clare de ocupare a spațiului public și măsuri pentru a preveni monopolul unor firme.

Primăria a anunțat că va integra sugestiile în varianta actualizată a regulamentului, care va fi pus în dezbatere publică. Implementarea este prevăzută pentru anul viitor, 2027, în timp ce 2026 va fi un an de tranziție.

„Vrem evenimente vibrante, de calitate, de care bucureștenii să se bucure. Vom fi deschiși și flexibili, fără agende ascunse”, a încheiat Ciprian Ciucu.

