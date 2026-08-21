Avarie majoră la Magistrala Berceni. Sectorul 4 rămâne fără apă caldă timp de patru zile

Primăria Municipiului București (PMB) a anunțat vineri, 21 august, că, din cauza unei avarii majore la Magistrala Berceni, se oprește CET Progresul pentru a opri alimentarea cu apă fierbinte și a permite muncitorilor să intre în galerie. Sectorul 4 va fi cel mai afectat.

„Galeria e plină de apă fierbinte! Este avarie majoră pe Magistrala Berceni, unde conducta principală de termoficare, veche de 60 de ani, s-a fisurat acum două zile. Se află la mică distanță de CET Progresul, în intersecția străzilor Stupilor cu Turnu Măgurele.

Apa fierbinte, de peste 90 de grade, a inundat galeriile și este nevoie de pompe pentru a o scoate din subteran”, anunță PMB.

Instituția precizează că alimentarea nu a fost oprită încă de miercuri, iar primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a convocat de urgență reprezentanții Termoenergetica și ELCEN, care au stabilit, alături de ingineri și specialiști, o serie de măsuri.

Începând de sâmbătă, se oprește CET Progresul, pentru a stopa alimentarea cu apă fierbinte și a putea intra muncitorii în galerie.

Cu toate acestea, se repornește CET Sud, care ar fi trebuit să intre în revizie tehnică de vară, timp de 21 de zile.

„În felul acesta, va suplini alimentarea cu apă a Sectoarelor 2 și 3. Acestea nu vor mai fi afectate. Singurul afectat, în proporție de 90%, pentru că nu există o soluție de avarie, va fi Sectorul 4, timp de patru zile, din 22 până în 25 de august.

Pentru Sectoarele 2 și 3 am găsit soluție, vor avea apâ caldă iar 5 și 6 sunt alimentate fără probleme, de la CET Grozăvești”, adaugă PMB.