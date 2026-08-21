 Doi bărbați, unul de 71 de ani, reținuți în București. Ar fi exploatat sexual o minoră de la 11 ani | adevarul.ro
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Doi bărbați, unul de 71 de ani, reținuți în București. Ar fi exploatat sexual o minoră de la 11 ani

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Un bărbat de 71 de ani și un complice de 51 de ani au fost reținuți miercuri, 19 august, fiind acuzați că au racolat, au violat și au exploatat o minoră de când aceasta avea doar 11 ani.

„La data de 19 august 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au dispus reținerea a 2 inculpați, cu vârstele de 51 și 71 de ani , cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de minori și viol.

În sarcina unuia dintre inculpați s-a reținut și comiterea infracțiunilor de trafic de persoane și proxenetism”, transmite DIICOT într-un comunicat.

Potrivit DIICOT, în primăvara anului 2019, inculpatul de 71 de ani, profitând de vulnerabilitatea victimei, care la acea vreme avea 11 ani, nu beneficia de sprijinul familiei, abandonase școala și trăia în sărăcie, a recrutat-o în scopul exploatării sale sexuale.

Ulterior, tot în acel an, a determinat victima să practice activități de videochat, în locații situate în sectoarele 2 și 3 ale municipiului București, obținând astfel foloase patrimoniale.

În toamna anului 2021 - vara anului 2022, bărbatul a determinat victima minoră să întrețină relații sexuale contra cost atât cu persoane din anturajul lui, cât și cu alte persoane identificate prin intermediul unor site-uri de profil.

În aceeași perioadă, inculpatul a întreținut în mod repetat relații sexuale cu victima minoră, profitând de influența pe care o avea asupra acesteia, pe care o atrăsese prin oferirea unei locuințe și a unor daruri, precum și de imposibilitatea victimei de a-și exprima voința.

Acuzațiile aduse bărbatului de 51 de ani

DIICOT adaugă că, în ianuarie 2022, victima a fost recrutată de inculpatul în vârstă de 51 de ani, tot în vederea exploatării sexuale.

„Și acesta, profitând de starea de vulnerabilitate a victimei, generată de vârstă, de lipsa suportului familial, a nivelului redus de instruire, dar și de faptul că victima practica prostituția și era consumatoare de substanțe interzise, a determinat-o să întrețină relații sexuale contra cost.”

Inculpatul a găsit clienți pentru minoră și a recomandat-o unor persoane din anturajul său. De asemenea, a închiriat mai multe apartamente în regim hotelier, în centrul Capitalei, unde victima era exploatată sexual. În schimb, bărbatul a obținut beneficii sexuale, fără să-i plătească acesteia bani.

În 2026, bărbatul ar fi recrutat o altă victimă, pe care ar fi constrâns-o prin manipulare și violență să întrețină relații sexuale contra cost. El i-ar fi controlat activitatea și ar fi beneficiat direct de banii obținuți din prostituție, atât în România, cât și în Germania.

„Astăzi, a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București cu propunerea de arestare preventivă a inculpaților. Activitățile judiciare au fost realizate împreună cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București.

Acțiunea a fost realizată cu sprijinul jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei”, mai transmite DIICOT.

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