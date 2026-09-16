Un poliţist pe motocicletă a oprit în trafic doi motociclişti, pentru un control de rutină. Agentul a ales o manieră aparte de a-i trage pe dreapta pe cei doi confrați de mers pe două roți.

Un clip publicat pe paginile de socializare a încins internetul. În imagini este surprins momentul în care un poliţist aflat pe motocicletă oprește alți doi motociclişti.

Polițist în misiune Foto: Captură/TikTok

Din poziția sa, agentul turează una dintre motociclete, apoi le ia cheile celor doi participanți la trafic și le cere să tragă pe dreapta pentru a le verifica documentele. Totuși, discuția între omul legii și motocicliști se întâmplă în plin trafic, tocmai când celelalte autoturisme primeau vede de la semafor.

Unul dintre ei a fost la un pas să fie lovit de un autobuz în momentul în care împingea pur şi simplu motorul spre trotuar.

Cei care au văzut clipul pe paginile de socializare spun că polițistul a făcut un abuz.

„Plangere penală pentru abuz în serviciu și înjosirea conducătorului moto în trafic! Orice ai încalca nu au voie să îți puna mana pe acceleratie cât și pe motor, este bunul tău si nu au voie sa puna mana pe cheile motorului. Plus că v-a pus în pericol lăsându-vă pe banda de circulatie în fața altor participanti la trafic care se grăbeau! Viața voastră a fost pusă în pericol”, a scris un internaut.

Un altul a scris „Ce tupeu pe șerif”, în vreme ce alte comentarii sunt în notă comică: „Orașul a fost salvat și de data asta”; ”Nici unul nu purta centura de siguranță”.

Potrivit Codului Rutier, oprirea trebuie realizată întotdeauna într-un loc sigur, fără a pune în pericol siguranța motociclistului sau a celorlalți oameni din trafic.