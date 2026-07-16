DIICOT a descins la clanul Buricea din Brăila, într-un dosar cu tentative de omor, cămătărie și trafic de persoane

Percheziții de amploare, joi dimineață, la clanul Buricea din Brăila. Procurorii DIICOT au descins în 29 de locații din Brăila și Galați, inclusiv într-un penitenciar, într-un dosar complex, cu acuzații de tentativă de omor, cămătărie, trafic de persoane, proxenetism și spălare de bani.

Sursă video: DIICOT

Procurorii DIICOT au descins în cursul dimineţii de joi, 16 iulie, în 29 de locații din Brăila și Galați, inclusiv într-un penitenciar, într-o anchetă care îi vizează pe membrii clanului Buricea. În dosar se fac cercetări pentru constituirea unui grup infracțional organizat, tentative de omor, șantaj, cămătărie, trafic de persoane, proxenetism și spălare de bani.

„Cercetările efectuate au reliefat faptul că, începând cu anul 2021, pe raza municipiului Brăila, trei suspecți au constituit o grupare de criminalitate organizată, la care au aderat și pe care au sprijinit-o alți 20 de suspecți, toți acționând în mod coordonat, sub autoritatea liderului, un bărbat în vârstă de 50 de ani, în vederea comiterii de infracțiuni grave contra persoanei (...) pentru realizarea obiectivelor grupului, în special cele generatoare de foloase patrimoniale din dobânzile aferente unor împrumuturi acordate neautorizat”, se arată în comunicatul DIICOT.

Violenţe, camătă şi prostituţie

Procurorii spun că fiecare membru avea un rol bine stabilit, iar gruparea acționa coordonat. Unii se ocupau de recuperarea banilor proveniți din cămătărie, alții participau la acte de violență sau interveneau pentru a-i proteja pe membrii clanului atunci când apăreau probleme cu legea.

Anchetatorii leagă de activitatea clanului patru tentative de omor și mai multe agresiuni comise în ultimii ani. Potrivit acestora, violențele extreme aveau un scop clar:, acela de a-i intimida pe cei considerați adversari și de a-i ajuta pe membrii grupării să păstreze controlul asupra zonei.

„Prin natura obiectelor utilizate, intensitatea, frecvența loviturilor aplicate și zonele anatomice vizate, acțiunile membrilor grupării au fost apte să producă decesul victimelor, rezultat care nu s-a produs din cauze independente de voința acestora, respectiv acordarea de îngrijiri medicale de specialitate și reacțiile persoanelor vătămate”, potrivit comunicatului DIICOT.

O parte importantă a anchetei privește activitatea de cămătărie. Procurorii spun că liderul clanului acorda împrumuturi fără autorizație și încasa dobânzi săptămânale sau lunare. Pentru a se asigura că își recuperează banii, le cerea datornicilor garanții constând în locuințe, terenuri ori mașini de lux, iar pe cei care întârziau cu plata îi amenința și îi presa să achite sumele datorate. Aceeași metodă era folosită și de alți membri ai clanului, potrivit anchetei.

Anchetatorii susțin că o parte din averea obținută în acest fel a fost trecută pe numele unor rude pentru a ascunde proveniența banilor. Este vorba despre imobile și autoturisme de lux pe care liderul grupării continua să le folosească.

Dosarul cuprinde, însă, și acuzații de trafic de persoane. Doi dintre membrii clanului au recrutat două tinere prin metoda „loverboy”, spun procurorii. La început le-au câștigat încrederea promițându-le o relație, iar apoi le-au constrâns psihic să practice prostituția în Elveția și Austria. Una dintre victime a fost mutată în mai multe orașe din România înainte de a ajunge în străinătate.

După comiterea unor infracțiuni, membrii clanului încercau să ia legătura cu victimele pentru a le convinge să nu depună plângeri sau să își schimbe declarațiile în fața anchetatorilor.