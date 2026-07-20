Caz șocant în Mehedinți. O fată de 13 ani ar fi fost violată de cinci tineri, iar agresiunile au fost filmate

Procurorii DIICOT Mehedinți anchetează un caz de o gravitate deosebită, în care o adolescentă de 13 ani ar fi fost violată de cinci tineri cu vârste cuprinse între 19 și 25 de ani. Potrivit anchetatorilor, o parte dintre suspecți au filmat și fotografiat actele sexuale, iar două persoane au fost arestate preventiv.

Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Mehedinți, împreună cu procurorii DIICOT Mehedinți, au documentat activitatea infracțională a trei persoane cercetate pentru viol asupra unui minor, pornografie infantilă și complicitate la pornografie infantilă, într-un dosar care vizează agresarea sexuală a unei fete de 13 ani, notează. Agerpres.

Potrivit procurorilor, în perioada septembrie – decembrie 2025, cinci tineri cu vârste între 19 și 25 de ani, dintre care unul se afla deja sub control judiciar într-o altă cauză, iar altul se sustrage urmăririi penale, ar fi întreținut raporturi sexuale cu minora, profitând de imposibilitatea acesteia de a-și exprima în mod conștient voința din cauza vârstei.

Anchetatorii susțin că, în timpul unora dintre actele sexuale, trei dintre tineri, cu sprijinul unei alte persoane, ar fi realizat fotografii și înregistrări video cu telefoanele mobile, în care victima apare în ipostaze sexuale explicite.

Aceste materiale stau la baza acuzațiilor de pornografie infantilă și complicitate la pornografie infantilă formulate de procurorii DIICOT.

La data de 17 iulie, procurorii DIICOT Mehedinți au dispus reținerea a trei persoane. . La aceeași dată, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Mehedinți a dispus arestarea preventivă față de două dintre persoane și măsura controlului judiciar față de a treia. Totodată, a admis propunerea formulată de către procurorii DIICOT Mehedinți de arestare în lipsă a persoanei care se sustrage urmăririi penale.