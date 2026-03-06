Video Adolescentă de 13 ani din Teleorman, victima unei rețele de trafic de minori coordonată de doi băieți de 16 ani

O investigație de amploare desfășurată de polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate și procurorii DIICOT Teleorman a scos la iveală un caz șocant de exploatare. Trei persoane, printre care și doi minori de 16 ani, sunt cercetate sub acuzații grave, după ce ar fi recrutat online o fată de numai 13 ani, obligând-o să practice prostituția sub amenințare. Pe lângă traficul de persoane, suspecții sunt acuzați și de infracțiuni informatice și furt.

Conform probelor administrate în dosar, totul ar fi început în luna februarie 2026. Suspecții ar fi contactat victima prin intermediul unei aplicații de mesagerie online, metodă prin care au reușit să o atragă în capcana lor. După ce au preluat-o, aceștia au transportat-o la locuința unuia dintre ei, unde minora ar fi fost agresată sexual.

Ulterior, adolescenta a fost dusă în mai multe „zone din proximitatea localității lor de domiciliu, unde, prin constrângere fizică şi ameninţări cu acte de violenţă, au determinat-o să întreţină acte și raporturi sexuale contra cost cu mai multe persoane de sex bărbătesc”, potrivit DIICOT. Anchetatorii precizează că toate sumele de bani obținute din aceste activități ilegale ar fi fost încasate direct de către agresori.

Distrugerea probelor și vânzarea telefonului

Pentru a se asigura că victima nu poate cere ajutor și pentru a șterge orice urmă a interacțiunilor online, agresorii i-au confiscat telefonul mobil. Potrivit referatului anchetei, unul dintre suspecți ar fi resetat dispozitivul, „ștergând datele informatice stocate pe acesta”, după care l-a vândut unei alte persoane. Această acțiune a atras după sine și acuzațiile de acces fără drept la un sistem informatic și alterarea integrității datelor.

Intervenția autorităților a avut loc rapid, iar la data de 4 martie 2026, procurorii DIICOT Teleorman au dispus reținerea celor trei persoane implicate. Ulterior, cazul a ajuns în fața magistraților pentru stabilirea măsurilor preventive necesare pe durata cercetărilor.

„Ieri, 5 martie, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Teleorman a dispus măsura arestării preventive a acestora, pentru 30 de zile”, au transmis oficialii. Ancheta continuă pentru a stabili întreaga dimensiune a activității infracționale și pentru a identifica toate persoanele care au profitat de pe urma exploatării minorei.