search
Vineri, 6 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Adolescentă de 13 ani din Teleorman, victima unei rețele de trafic de minori coordonată de doi băieți de 16 ani

0
0
Publicat:

O investigație de amploare desfășurată de polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate și procurorii DIICOT Teleorman a scos la iveală un caz șocant de exploatare. Trei persoane, printre care și doi minori de 16 ani, sunt cercetate sub acuzații grave, după ce ar fi recrutat online o fată de numai 13 ani, obligând-o să practice prostituția sub amenințare. Pe lângă traficul de persoane, suspecții sunt acuzați și de infracțiuni informatice și furt.

Conform probelor administrate în dosar, totul ar fi început în luna februarie 2026. Suspecții ar fi contactat victima prin intermediul unei aplicații de mesagerie online, metodă prin care au reușit să o atragă în capcana lor. După ce au preluat-o, aceștia au transportat-o la locuința unuia dintre ei, unde minora ar fi fost agresată sexual.

Ulterior, adolescenta a fost dusă în mai multe „zone din proximitatea localității lor de domiciliu, unde, prin constrângere fizică şi ameninţări cu acte de violenţă, au determinat-o să întreţină acte și raporturi sexuale contra cost cu mai multe persoane de sex bărbătesc”, potrivit DIICOT. Anchetatorii precizează că toate sumele de bani obținute din aceste activități ilegale ar fi fost încasate direct de către agresori.

Distrugerea probelor și vânzarea telefonului

Pentru a se asigura că victima nu poate cere ajutor și pentru a șterge orice urmă a interacțiunilor online, agresorii i-au confiscat telefonul mobil. Potrivit referatului anchetei, unul dintre suspecți ar fi resetat dispozitivul, „ștergând datele informatice stocate pe acesta”, după care l-a vândut unei alte persoane. Această acțiune a atras după sine și acuzațiile de acces fără drept la un sistem informatic și alterarea integrității datelor.

Intervenția autorităților a avut loc rapid, iar la data de 4 martie 2026, procurorii DIICOT Teleorman au dispus reținerea celor trei persoane implicate. Ulterior, cazul a ajuns în fața magistraților pentru stabilirea măsurilor preventive necesare pe durata cercetărilor.

Ieri, 5 martie, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Teleorman a dispus măsura arestării preventive a acestora, pentru 30 de zile”, au transmis oficialii. Ancheta continuă pentru a stabili întreaga dimensiune a activității infracționale și pentru a identifica toate persoanele care au profitat de pe urma exploatării minorei.

Alexandria

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Trump a anunțat ce țară „problemă” urmează după ce SUA termină războiul din Iran: „E doar o chestiune de timp”
digi24.ro
image
Daciana Sârbu va depune plângere penală împotriva Oanei Ţoiu după ce fiica ei nu a fost repatriată din Abu Dhabi
stirileprotv.ro
image
Surse Gândul: Irina Ponta a ajuns în această dimineață în țară. Fiica fostului premier a prins o cursă comercială
gandul.ro
image
Interceptări DNA din dosarul de mită din Vama Constanța Sud: „Mi-a trimis 2.200… ăștia-s numai pe ianuarie”
mediafax.ro
image
ANAF, captură de 6 kilograme de aur la o casă de amanet. Reacția-surpriză a patronului: „Acele obiecte vor ajunge înapoi la noi”
fanatik.ro
image
Dosarul pedofilului german acuzat că a abuzat sexual 36 de copii români e în pragul prescrierii, din cauza schimbării completurilor. Ultimul judecător a fost Laurențiu Beşu
libertatea.ro
image
Viktor Orban anunță noi măsuri împotriva Ucrainei, după ce a fost amenințat de Volodimir Zelenski
digi24.ro
image
Dacia lansează noul model pe 10 martie » Va fi mai ieftin decât Bigster și se va bate cu Skoda și Toyota pentru supremație
gsp.ro
image
Ajuns în România după ce a fost blocat la Dubai, Alexandru Țiriac a "rupt" tăcerea
digisport.ro
image
Noua lege a disciplinei bugetare: Guvernul poate fi obligat să justifice public abaterile de la deficit, iar riscurile climatice intră oficial în calculele bugetului
stiripesurse.ro
image
Purtătorul de cuvânt al MAE: Irina Ponta nu îndeplinea condițiile pentru a fi în avionul cu repatriați. Nu a dat-o nimeni jos din avion
antena3.ro
image
"România se află la intersecţia a două războaie". Cristian Diaconescu, despre riscurile conflictului din Iran
observatornews.ro
image
Scene ca în filmele cu mafioți, în Capitală. Temutul interlop, prins înarmat, într-un Maybach blindat
cancan.ro
image
300 dosare de pensii ajung lunar la CCR. Formula de recalculare a pensiei poate fi declarată neconstituțională
newsweek.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
prosport.ro
image
Ai voie să toaletezi copacii din jurul blocului? Mulţi români se apucă de curăţenie în acest sezon fără să cunoască legea
playtech.ro
image
Și-a lăsat iubitul pentru antrenor! Triunghiul amoros în care a fost implicată una dintre cele mai bune jucătoare de tenis din România
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Două săptămâni de la a 5-a operație. Imaginile cu Lindsey Vonn fac înconjurul lumii
digisport.ro
image
Vin vremuri grele pentru apărarea ucraineană: ce modificare a făcut Moscova dronelor Shahed încât să fie letale
stiripesurse.ro
image
Un bărbat și-a pierdut viața în Bârlad, după ce un tren a dat peste el. Victima a fost resuscitată timp de 30 de minute
kanald.ro
image
S-a dat alarma în Covasna! Autoritățile au început căutările după ce Emil Gânj ar fi fost văzut într-o pădure
wowbiz.ro
image
S-a decis oficial, se dau bani de miel, cozonac şi ouă roşii!
romaniatv.net
image
Irina Ponta, fiica lui Victor Ponta, întoarsă în România cu un avion comercial. Daciana Sârbu a confirmat: Vă mulțumesc din suflet tuturor
mediaflux.ro
image
„Nu mai dezinformați, nebunilor!” » În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”
gsp.ro
image
Unde studiază fiica lui Victor Ponta și a Dacianei Sârbu. Ce căuta Irina, de fapt, în Abu Dhabi
actualitate.net
image
Irina Ponta a ajuns în România. Prin ce mijloace a a reușit fiica de 17 ani a lui Ponta să ajungă în țară
actualitate.net
image
Horoscop 6-12 martie. Fecioarele ar putea rezolva o situație dificilă din trecut, schimbări pentru Vărsători, noi începuturi pentru Pești
click.ro
image
6 mirosuri care trădează o casă modestă
click.ro
image
Profesoarele au ajuns să se roage de părinți să nu le aducă nimic de 1 și 8 martie: „A ieșit o semi ceartă, că nu au cum, că văd alții de la alte clase și ce o să zică lumea”
click.ro
Sarah Ferguson cu Beatrice și Eugenie profimedia 0390287045 jpg
Sarah Ferguson, o mamă regală de coșmar: își lăsa fiicele de izbeliște, pe mâna bonelor, sau le lua cu ea în vacanțe cu amanții
okmagazine.ro
Budinca cu lamaie Sursa foto shutterstock 2450689863 jpg
Budincă cu lămâie. Desertul care te cucerește instant
clickpentrufemei.ro
femeie frumoasa ochi albastri jpeg
De unde vin, de fapt, ochii albaștri? Povestea unui strămoș comun din apropierea Mării Negre
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Frizerii spun adevărul pe care clienții nu vor să-l audă. 7 lucruri pe care le faci la salon și care îți enervează stilistul
image
Horoscop 6-12 martie. Fecioarele ar putea rezolva o situație dificilă din trecut, schimbări pentru Vărsători, noi începuturi pentru Pești

OK! Magazine

image
Iubiții insațiabilei Sarah primeau note ca la școală. Ce nume celebre ocupau primele poziții în clasamentul ei amoros

Click! Pentru femei

image
De câte ori a fost chemată poliția acasă la Britney Spears înainte ca vedeta să fie arestată

Click! Sănătate

image
3 celebrități care au făcut cancer colorectal