 Racolați de pe drumuri și transformați în sclavi: cum acționa o familie din Covasna care voia să vândă victimele pe 3.000 de euro | adevarul.ro
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Racolați de pe drumuri și transformați în sclavi: cum acționa o familie din Covasna care voia să vândă victimele pe 3.000 de euro

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Un caz șocant de exploatare a unor persoane vulnerabile a fost descoperit în județul Covasna. Cinci membri ai aceleiași familii au fost arestați preventiv după ce procurorii DIICOT i-au acuzat că ar fi ținut mai multe persoane în condiții asemănătoare sclaviei.

Patru mașini de lux au fost indisponibilizate FOTO DIICOT
Patru mașini de lux au fost indisponibilizate FOTO DIICOT

Victimele ar fi fost obligate să muncească de dimineața până seara, uneori chiar 16 ore pe zi, fără să primească bani. Anchetatorii susțin că suspecții ar fi mers și mai departe: inculpații și-au manifestat intenția de a ”vinde” persoanele vătămate în schimbul unor sume de 2.000–3.000 euro, victimele fiind tratate ca având o valoare economică proprie, se arată într-un comunicat DIICOT

Gruparea ar fi acționat în perioada martie 2025 - august 2026, în județul Covasna și în Germania. Țintele ar fi fost persoane aflate în situații dificile: oameni fără locuință, cu un nivel redus de educație sau cu datorii.

Potrivit anchetatorilor, suspecții ar fi achitat uneori datoriile victimelor, după care le-ar fi spus că trebuie să muncească pentru a „plăti” sumele respective.

Persoanele exploatate ar fi fost duse la proprietățile suspecților din Brateș, Zăbala și Covasna. Li s-ar fi luat actele de identitate și ar fi fost obligate să muncească fără să fie plătite.

Activitățile erau diverse: muncă în construcții, îngrijirea animalelor, tăierea lemnelor, cosit sau treburi gospodărești.

Programul începea în jurul orei 06:00 și se termina, în funcție de zi, între 20:00 și 22:00.

Victimele ar fi fost cazate în spații improprii, fără utilități și fără condiții corespunzătoare de igienă. Nu ar fi avut libertatea de a pleca și nici posibilitatea de a obține venituri proprii.

Pentru a le împiedica să ceară ajutor sau să fugă, suspecții ar fi folosit amenințări și violență fizică.

Anchetatorii susțin că, la un moment dat, membrii grupării ar fi luat în calcul chiar „vânzarea” persoanelor exploatate. Pentru fiecare victimă ar fi fost cerute între 2.000 și 3.000 de euro.

Practic, victimele ar fi fost tratate ca bunuri cărora li se atribuia o valoare financiară.

Femeia considerată de anchetatori coordonatoarea grupării este cercetată și pentru acces ilegal la un sistem informatic și operațiuni financiare frauduloase.

Într-unul dintre cazuri, aceasta ar fi intrat în posesia cardului bancar al unei victime, pe care îl utiliza pentru cumpărături. După ce persoana exploatată a reușit să scape, suspecta ar fi transferat în propriul cont banii rămași pe card.

Bunuri găsite la percheziții FOTO DIICOT
Bunuri găsite la percheziții FOTO DIICOT

Polițiștii de la Combaterea Criminalității Organizate și procurorii DIICOT Covasna au făcut șase percheziții în cadrul anchetei. Au fost ridicate documente și alte probe, iar patru mașini de lux au fost indisponibilizate.

Cei cinci suspecți au fost reținuți, iar Tribunalul Covasna a dispus ulterior arestarea lor preventivă pentru 30 de zile.

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