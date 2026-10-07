 Bucureștiul primește 87,44 de milioane de euro pentru înnoirea flotei STB. Ce vehicule vor fi înlocuite pe trasee | adevarul.ro
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Bucureștiul primește 87,44 de milioane de euro pentru înnoirea flotei STB. Ce vehicule vor fi înlocuite pe trasee

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Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat că Bucureștiul va primi 87,44 de milioane de euro, fonduri nerambursabile, pentru un proiect destinat transportului public. Finanțarea va permite achiziția de tramvaie, troleibuze și autobuze electrice pentru înnoirea flotei STB.

Bucureștiul primește 87,44 de milioane de euro pentru înnoirea flotei STB
Bucureștiul primește 87,44 de milioane de euro pentru înnoirea flotei STB Foto: Facebook

„O veste extraordinară pentru București, neașteptată de dumneavoastră pentru că nu a fost anunțată. Câteodată anunțăm doar rezultatele, nu și procesul”, a transmis Ciprian Ciucu pe pagina sa de Facebook.

Potrivit primarului Capitalei, suma de 87,44 de milioane de euro, echivalentul a aproximativ o jumătate de miliard de lei, va fi alocată pentru un proiect destinat transportului public din Fondul pentru Modernizare.

„Pe scurt, Bucureștiul primește 87,44 de milioane de euro (adică o jumătatede miliard de lei!), pentru un proiect destinat transportului public din Fondul pentru Modernizare”, a precizat Ciucu.

Primarul Capitalei a mai transmis că proiectul a fost confirmat de Banca Europeană de Investiții drept investiție prioritară pentru București și că finanțarea este nerambursabilă.

„A fost confirmat de Banca Europeană de Investiții ca investiție prioritară pentru București. Banii sunt NERAMBURSABILI, suportăm doar TVA-ul”, a afirmat Ciucu.

Ce vehicule vor fi cumpărate

Finanțarea va permite achiziția a 10 tramvaie noi, 45 de troleibuze și 40 de autobuze electrice.

Potrivit lui Ciprian Ciucu, cele 10 tramvaie noi vor înlocui tramvaiele V3A(M), iar cele 45 de troleibuze vor înlocui troleibuzele Astra Ikarus.

În cazul autobuzelor electrice, vor fi cumpărate 40 de vehicule, dintre care 20 cu lungimea de 12 metri și 20 cu lungimea de 10 metri. Acestea vor înlocui autobuzele diesel Mercedes-Benz Citaro Euro 3.

„Este o investiție în înnoirea și modernizarea flotei STB, cu impact direct asupra calității transportului public și a reducerii poluării”, a transmis primarul Capitalei.

Noile autobuze electrice au nevoie de infrastructură de încărcare

Ciprian Ciucu a precizat că, în cazul autobuzelor electrice, următorul pas este asigurarea punctelor de încărcare necesare.

„Pentru autobuzele electrice, următorul pas esențial este asigurarea infrastructurii de încărcare, astfel încât noile vehicule să poată fi exploatate eficient încă din prima zi”, a declarat primarul.

„Mai puține vehicule vechi. Mai mult transport electric. Un București mai curat și un transport public mai bun”, a mai transmis Ciucu.

Primarul Capitalei i-a felicitat, de asemenea, pe Răzvan Mitu, consilier general și membru AGA STB din partea PNL, și pe Andrei Dinculescu, pentru munca depusă în acest proiect. El le-a mulțumit și funcționarilor din Ministerul Transporturilor pentru sprijinul acordat la întocmirea dosarului proiectului.

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