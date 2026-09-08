STB a intrat în insolvență. Tribunalul București a deschis procedura generală și a desemnat administratorul judiciar

Tribunalul București a admis, marți, 8 septembrie, cererea Societății de Transport București (STB) și a dispus deschiderea procedurii generale de insolvență împotriva companiei. Instanța a desemnat administrator judiciar provizoriu consorțiul format din EURO INSOL SPRL, TURMAC INSOLVENCY SPRL și CERES INSOLV SPRL.

STB a intrat în insolvență. Foto: PMB

Decizia a fost pronunțată de Secția a VII-a Civilă a Tribunalului București, în baza Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență. EURO INSOL, una dintre firmele desemnate în consorțiu, a fost fondată de Remus Borza.

Mai multe companii figurează printre creditori

În aceeași hotărâre, citată de Financial Intelligence, instanța a calificat drept declarații de creanță cererile formulate de mai mulți creditori ai STB. Printre aceștia se numără RAMCO, Romanian Security Systems, Terra Palfinger, BMF Grup Soluții Integrate, Pro Tyres, Ganzair Compressor Tehnic, Nova Power & Gas, Daimler Truck & Bus România, Aliat Auto, Astra Vagoane Călători, ICPE SAERP, Tinmar Energy, Electroputere VFU Pașcani și Romprest Servicii Integrate.

De asemenea, au fost calificate drept declarații de creanță cererile formulate de Voestalpine Railway Systems România, Thoreb Information Systems și Pro Tehnic.

Administratorul judiciar provizoriu a fost desemnat la solicitarea unor creditori, respectiv RAMCO, Vidanj Activ Solutions, Kynita și Ganzair Compressor Tehnic. Consorțiul va primi o remunerație de 10.000 de lei, suportată din averea STB.

Ce urmează în procedura de insolvență

Administratorul judiciar va trebui să notifice creditorii cu privire la deschiderea procedurii, să inventarieze bunurile companiei în termen de 60 de zile și să întocmească rapoartele prevăzute de legislația insolvenței.

Tribunalul București a stabilit data de 23 octombrie 2026 ca termen-limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanțelor asupra averii STB. Tabelul preliminar al creanțelor trebuie întocmit și publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență până la 12 noiembrie, iar tabelul definitiv urmează să fie finalizat până la 7 decembrie.

Prima ședință a adunării generale a creditorilor a fost stabilită pentru 17 noiembrie 2026.

STB are, la rândul său, obligația de a depune în termen de zece zile de la pronunțarea hotărârii documentele și informațiile prevăzute de Legea insolvenței.

Instanța a stabilit pentru 2 februarie 2027, ora 09.00, termenul pentru analiza stadiului procedurii.

Hotărârea Tribunalului București este executorie și poate fi atacată cu apel în termen de șapte zile de la comunicarea acesteia prin publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvență.