 STB a intrat în insolvență. Tribunalul București a deschis procedura generală și a desemnat administratorul judiciar | adevarul.ro
search
Marți, 8 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

STB a intrat în insolvență. Tribunalul București a deschis procedura generală și a desemnat administratorul judiciar

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Tribunalul București a admis, marți, 8 septembrie, cererea Societății de Transport București (STB) și a dispus deschiderea procedurii generale de insolvență împotriva companiei. Instanța a desemnat administrator judiciar provizoriu consorțiul format din EURO INSOL SPRL, TURMAC INSOLVENCY SPRL și CERES INSOLV SPRL.

STB a intrat în insolvență.
STB a intrat în insolvență. Foto: PMB

Decizia a fost pronunțată de Secția a VII-a Civilă a Tribunalului București, în baza Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență. EURO INSOL, una dintre firmele desemnate în consorțiu, a fost fondată de Remus Borza.

Mai multe companii figurează printre creditori

În aceeași hotărâre, citată de Financial Intelligence, instanța a calificat drept declarații de creanță cererile formulate de mai mulți creditori ai STB. Printre aceștia se numără RAMCO, Romanian Security Systems, Terra Palfinger, BMF Grup Soluții Integrate, Pro Tyres, Ganzair Compressor Tehnic, Nova Power & Gas, Daimler Truck & Bus România, Aliat Auto, Astra Vagoane Călători, ICPE SAERP, Tinmar Energy, Electroputere VFU Pașcani și Romprest Servicii Integrate.

De asemenea, au fost calificate drept declarații de creanță cererile formulate de Voestalpine Railway Systems România, Thoreb Information Systems și Pro Tehnic.

Administratorul judiciar provizoriu a fost desemnat la solicitarea unor creditori, respectiv RAMCO, Vidanj Activ Solutions, Kynita și Ganzair Compressor Tehnic. Consorțiul va primi o remunerație de 10.000 de lei, suportată din averea STB.

Ce urmează în procedura de insolvență

Administratorul judiciar va trebui să notifice creditorii cu privire la deschiderea procedurii, să inventarieze bunurile companiei în termen de 60 de zile și să întocmească rapoartele prevăzute de legislația insolvenței.

Tribunalul București a stabilit data de 23 octombrie 2026 ca termen-limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanțelor asupra averii STB. Tabelul preliminar al creanțelor trebuie întocmit și publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență până la 12 noiembrie, iar tabelul definitiv urmează să fie finalizat până la 7 decembrie.

Prima ședință a adunării generale a creditorilor a fost stabilită pentru 17 noiembrie 2026.

STB are, la rândul său, obligația de a depune în termen de zece zile de la pronunțarea hotărârii documentele și informațiile prevăzute de Legea insolvenței.

Instanța a stabilit pentru 2 februarie 2027, ora 09.00, termenul pentru analiza stadiului procedurii.

Hotărârea Tribunalului București este executorie și poate fi atacată cu apel în termen de șapte zile de la comunicarea acesteia prin publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvență.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Scandal la INML făcut de rudele lui Costeluş de la Clejani, mort acum câteva zile. Jandarmii și trupele SAS, la fața locului
digi24.ro
image
Statul degeaba. O primărie are 7 angajați la mai puțin de 100 de locuitori. Milioane de lei, într-o comună aproape pustie
stirileprotv.ro
image
Sorina Matei este noua propunere pentru șefia TVR. Jurnalista o va înlocui pe Adriana Săftoiu după decizia CCR de invalidare a conducerilor Radioului și Televiziunii de Stat. Cine vine la conducerea Radioului Public
gandul.ro
image
Prăpastie în educația din România: 122 de puncte între elevii bogați și săraci
mediafax.ro
image
Ianis Hagi s-a înțeles cu Maccabi Tel Aviv! Israelienii îl așteaptă miercuri la vizita medicală. Exclusiv
fanatik.ro
image
O hotărâre CJUE din cazul unui primar PSD i-ar putea salva mandatul lui Fritz. Avocatul Tudor Chiuariu, care a obținut decizia: „Este valabilă și foarte actuală”
libertatea.ro
image
De ce a ajuns o pacientă de la Spitalul Floreasca să plătească 8.000 de euro pentru a fi operată într-o clinică privată
digi24.ro
image
Naomi Osaka n-a avut nicio șansă în optimile US Open! A impresionat doar prin vestimentația nonconformistă
gsp.ro
image
"Domnișoara cu bikini" îi răspunde lui Gică Hagi. Cuvinte greu de digerat pentru "Rege"
digisport.ro
image
Un nou caz șochează Școala de Poliție din Câmpina. O elevă acuză un profesor de gesturi nepotrivite
click.ro
image
„Îți cer scuze” nu e corect: Mircea Badea și mama lui, profesoară de limba română, explică formula corectă prin care ne cerem iertare
antena3.ro
image
Cum a ajuns „armata“ de 680.000 de angajaţi ai Volkswagen, cea mai mare din industria auto mondială, o povară mortală pentru afacere
zf.ro
image
Dunărea, la un nivel critic. Debitul va coborî la un nou minim istoric pentru luna septembrie
observatornews.ro
image
Înmormântarea lui Costeluș de la Clejani, amânată pe termen nedeterminat? Scandal la INML, cu intervenția autorităților
cancan.ro
image
Italia crește vârsta de pensionare la 67 ani. Când va fi obligată România să procedeze la fel? Avertisment BNR
newsweek.ro
image
Imaginile cu Victoria au făcut furori pe net. Fosta soție a apărut în bikini
prosport.ro
image
Ai plătit de două ori pentru aceleași cumpărături? Ce faci când prima tranzacție pare respinsă
playtech.ro
image
Antrenorul din România care îi ia apărarea lui Marius Baciu. Cine este vinovatul de la FCSB. „S-a umilit/ Prinde și el un Al Hazliu și ia 500.000”
fanatik.ro
image
Unde păstrează România cele 103,6 tone de aur, evaluate la 12,8 miliarde de euro. Olanda a decis să mute metalul prețios, invocând criza
ziare.com
image
Prima imagine cu Anamaria Prodan, după ce a fost operată de urgență la Spitalul Floreasca
digisport.ro
image
Scandal la INML după moartea lui Costeluș de la Clejani! Poliția a intervenit, iar înmormântarea riscă să fie amânată
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Daniela Nane arată fenomenal, după ce a slăbit multe kilograme. Cum a reușit fără dietă. Actrița a spus că această metodă este sigură: Asta funcționează la mine
romaniatv.net
image
Rugăciune puternică către Maica Domnului. Se rostește în ziua de 8 septembrie
mediaflux.ro
image
Specialista pe care Burleanu a vrut s-o angajeze la FRF dezvăluie un episod grav: „Am fost urmărită și hărțuită în mod constant de un cetățean român” » Replică pentru Hagi, după 12 ani
gsp.ro
image
Îi vedem râzând în „Las Fierbinți”, dar viața i-a lovit crunt. Actorii de la PRO TV au trăit tragedii peste care cu greu și-au revenit
actualitate.net
image
Aici a fost un paradis în inima munților din România. Astăzi, este o ruină în care îți este teamă să pășești. Locul pare desprins dintr-un film de groază
actualitate.net
image
Români plecați în vacanță în Grecia, rămași fără permis la graniță. Ce au făcut pasagerii din spate: „Avem și noi o situație”
click.ro
image
Are 60 de ani și și-a „reparat” metabolismul cu 7 schimbări simple. Prima nu are legătură cu mâncarea
click.ro
image
Tragedia trăită de Oana Tomoiaga în ziua nunții ei. Întâmplarea care i-a umbrit fericirea concurentei de la „Asia Express”
click.ro
film Marie Antoinette cy Kirsten Dunst foto profimedia 0911293064 jpg
„Paralizată de frică, și-a pierdut virginitatea”. Regina umilită de eșecul ei conjugal și-a consumat mariajul abia după 7 ani!
okmagazine.ro
Carlotta Galmarini, Foto Instagram (2) jpg
Regina care își devora amanții! Bărbații îi treceau prin pat, iar unii sfârșeau în mare. Scandalurile sexuale care au îngrozit Europa medievală
okmagazine.ro
Desen reprezentând o amputare nazală punitivă în timpul dinastiei Yuan
Prima dovadă a unei crude pedepse din China medievală, descoperită de arheologi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Irina Loghin are 87 de ani, dar nici că-i dai! Carnea îmbătrânește tenul? „Sunt vegetariană de 50 de ani!” Sfatul nutriționiștilor
image
Români plecați în vacanță în Grecia, rămași fără permis la graniță. Ce au făcut pasagerii din spate: „Avem și noi o situație”

OK! Magazine

image
Înmormântări bizare: ce a cerut această regină să aibă în sicriu, ca să se reunească în viața de apoi atât cu soțul, cât și cu amantul