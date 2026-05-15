Primăria Capitalei amenajează 122 de stații de încărcare pentru autobuzele electrice. Investiție de 96 de milioane de lei

Primăria Capitalei va amenaja 122 de stații de încărcare pentru autobuzele electrice în depourile Bujoreni, Berceni și Bucureștii Noi, o investiție în valoare de 96 de milioane de lei, finanțată din bugetul local.

Consiliul General a aprobat trei proiecte de hotărâre pentru actualizarea indicatorilor tehnico‑economici necesari construirii infrastructurii de încărcare și adaptării depourilor la operarea flotei electrice.

„Amenajăm 122 de stații de încărcare pentru autobuzele electrice, în depourile Bujoreni, Berceni și Bucureștii Noi!Investiția se ridică la 96 de milioane de lei, adică 18 milioane de euro, bani de la bugetul local”, a transmis Primăria Capitalei, precizând că proiectele au fost adoptate la propunerea primarului Ciprian Ciucu.

„Până la finalul anului trebuie să construim infrastructura necesară”

PMB reamintește că 100 de autobuze electrice au fost deja achiziționate la finalul anului 2023, printr‑un contract finanțat din fonduri europene nerambursabile.

„Am atras atunci circa 60 de milioane de euro, bani nerambursabili. În baza contractului de finanțare, până la finalul anului trebuie să construim infrastructura necesară pentru operarea lor (aceste stații de încărcare) altfel pierdem banii.

55 de stații de încărcare construim la Depou Berceni;

52 de stații la Depou Bujoreni;

15 stații la Depou Bucureștii Noi”, mai arată PMB.