Marți, 2 Decembrie 2025
Adevărul
Au început lucrările la un nou complex educaţional în Sectorul 4 care include creșă, grădiniță și școală: „Părinții nu trebuie să stea două ore în trafic"

În zona Metalurgiei din Sectorul 4, pe un teren expropriat unde ar fi urmat să fie ridicate blocuri de 14 etaje, au început lucrările pentru un campus educațional care va include creșă, grădiniță și școală.

Se lucrează la construcţia unui nou complex educaţional. FOTO: Primăria sectorului 4
Se lucrează la construcţia unui nou complex educaţional. FOTO: Primăria sectorului 4

În zona Metalurgiei din Sectorul 4 al Municipiului București au început lucrările pentru construirea de la zero a unui complex educațional destinat familiilor tinere, cu copii, mutate în ultimii ani în sudul Capitalei. Proiectul include o creșă, o grădiniță și o școală, amplasate pe un teren de 10.000 de metri pătrați.

Primăria Sectorului 4 a reușit să exproprieze terenul pe care urma să fie construite blocuri cu 14 etaje, în urma unor demersuri dificile, în ciuda opoziției puternice a foștilor proprietari.

Investiția totală se ridică la aproximativ 20 de milioane de euro, iar noul complex educațional - cu o suprafață construită de peste 8.500 de metri pătrați – este programat să devină funcţional în cursul anului 2026. Pe lângă creșă, grădiniță și școală, campusul va include și o zonă de recreere amenajată ca un parc cu loc de joacă, vegetație, alei pietonale și iluminat modern, potrivit comunicatului transmis de Primăria Sectorului 4.

santier complex educational 04 foto Primaria Sector 4 jpg
Imaginea 1/3: santier complex educational 04 foto Primaria Sector 4 jpg
santier complex educational 04 foto Primaria Sector 4 jpg
santier complex educational 02 foto Primaria Sector 4 jpg
santier complex educational 03 foto Primaria Sector 4 jpg

„Azi nu suntem doar pe un șantier, suntem în mijlocul unui viitor care începe să prindă contur chiar sub ochii noștri. Și, ca să înțelegem cu adevărat ce înseamnă asta, vreau să vă propun un scurt exercițiu de imaginație. Gândiți-vă cum ar fi fost dacă, în loc de fundația acestui campus educațional - cu creșă, grădiniță, școală, săli și teren de sport - ar fi fost construite blocuri de 14 etaje...”, a spus primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, aflat în vizită pe şantier, subliniind că noul campus este conceput ca un model ce poate fi replicat în alte cartiere ale Bucureștiului: Rahova, Colentina, Pantelimon, Militari sau Pipera.

Clădirile care compun noul complex vor respecta standardul nZEB, vor fi eficiente energetic, dotate cu panouri fotovoltaice, pompe de căldură și sisteme de aer tratat.

„Educația trebuie să fie lângă oameni, în cartier, nu la capătul orașului. Părinții nu trebuie să stea două ore în trafic ca să ajungă cu copilul la grădiniță... Într-un cartier plin de familii, ridicăm, cu 20 de milioane de euro, până în 2026, un campus educațional complet...”, a mai spus Daniel Băluță.

Daniel Băluţă, pe şantierul noului camping educaţional. FOTO: Primăria Sectorului 4
Daniel Băluţă, pe şantierul noului camping educaţional. FOTO: Primăria Sectorului 4

El a anunțat, de asemenea, planuri avansate pentru modernizarea infrastructurii rutiere din zonă, cu accent pe lărgirea Bulevardului Metalurgiei pe tronsonul dintre Șoseaua Berceni și sensul giratoriu Metro, imediat ce bulevardul va intra complet în administrarea sectorului 4.

„Aș vrea să ating și un subiect de infrastructură, pentru că este esențial pentru această zonă. O porțiune din Bulevardul Metalurgiei nu este încă în administrarea Sectorului 4, de aceea nu am putut să o lărgim la patru benzi, așa cum am făcut între Pasajul Europa Unită și rondul de la Metro. Dar proiectul este complet pregătit: studiul de fezabilitate, indicatorii, exproprierile. Prin urmare, lucrările pot începe de îndată, pentru a crea patru benzi de circulație moderne, trotuare corecte, piste de biciclete, iluminat LED și fâșii verzi plantate, așa cum ar trebui să arate toate zonele Bucureștiului care sunt încă în noroi și în întuneric și care merită să fie scoase la lumină”, a încheiat Daniel Băluță.

