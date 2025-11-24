search
Luni, 24 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Video O nouă stație de pompieri, în cartierul Tineretului din Capitală. Daniel Băluță: „Dacă infrastructura nu este pregătită, totul devine fragil”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

În cartierul Tineretului din București se construiește o nouă stație de pompieri. Unitatea va fi a doua astfel de facilitate pe care Sectorul 4 o realizează și o dă în folosință, după cea din strada Perșani, care funcționează deja de mai bine de doi ani în folosul comunității din partea de sud a zonei metropolitane București-Ilfov și care completează sistemul integrat privind siguranța și sănătatea oamenilor.

Acest sistem este format, în prezent, din unitatea de pompieri, stația de descarcerare, Unitatea de Primiri-Urgențe de la Spitalul Bagdasar-Arseni și secția de arși din incinta aceleiași unități medicale.

Dacă infrastructura nu este pregătită, totul devine fragil, spune Daniel Băluță. FOTO Primăria S 4
Dacă infrastructura nu este pregătită, totul devine fragil, spune Daniel Băluță. FOTO Primăria S 4

„Construim această stație de pompieri pentru că oamenii au nevoie de siguranță. La nivelul orașului, siguranța începe cu două lucruri esențiale: prevenția și pregătirea reală pentru a răspunde rapid în situații de urgență. Oricât de bine ar funcționa un oraș, dacă intervențiile întârzie, dacă infrastructura nu este pregătită și dacă oamenii nu sunt protejați, totul devine fragil. Am avut, recent, două incidente majore în București: explozia de la blocul din Rahova și incendiul de pe strada Ion Nuțu din Sectorul 5. În ambele cazuri, echipajele de la stația ISU Perșani au fost acolo și au contribuit direct la limitarea pagubelor și la protejarea oamenilor. Stația despre care vă spun am construit-o de la ZERO în Sectorul 4 și este prima unitate de pompieri ridicată în București în ultimii TREIZECI ȘI CINCI de ani.  Este clar că avem nevoie de mai multe astfel de facilități în București și tocmai de aceea v-am invitat astăzi aici, în Tineretului, unde construim de la zero a doua stație ISU din Sectorul 4”, a declarat Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, în cadrul unei conferințe de presă.

Bucureștiul are nevoie de mai multe astfel de facilități. FOTO Primăria Sectorului 4
Bucureștiul are nevoie de mai multe astfel de facilități. FOTO Primăria Sectorului 4

Amplasată strategic, lângă parc și la doi pași de cartierul Tineretului, tocmai pentru a reduce timpul de reacție într-o zonă densă și extrem de circulată, noua unitate ISU va fi găzduită într-o clădire nou-nouță, ce va putea fi folosită de un număr de 15 oameni simultan, două autospeciale, o ambulanță și două motociclete. Construcția efectivă a început deja și va fi finalizată în maximum 12 luni. Pentru aceasta, vor fi folosiți aproximativ 9 milioane de lei, bani de la bugetul local,  se arată într-un comunicat  transmis de Biroul de presă al Sectorul 4.

Se construiește o nouă stație de pompieri. FOTO Primăria Sectorului 4
Se construiește o nouă stație de pompieri. FOTO Primăria Sectorului 4

Băluță: „Asta ne dorim cu toții, un oraș în care oamenii sunt pregătiți, știu cum să reacționeze, iar echipele de intervenție ajung rapid oriunde”

După finalizare, și această nouă stație de pompieri va fi parte a sistemului integrat privind siguranța și sănătatea oamenilor, pus la punct de către administrația Sectorului 4 pentru cetățenii lui, dar și pentru cei din sectoarele și din zonele învecinate.

Citește și: Incendiu într-un restaurant din Sectorul 4 al Capitalei, în zonă s-a degajat foarte mult fum
image

„Acest sistem de siguranță și sănătate înseamnă, pe lângă această unitate pe care o construim, și stația din strada Perșani. 1100 de metri pătrați, cu sală de sport, dormitoare, bucătărie, vestiare, birouri, spații tehnice și o cazarmă ce găzduiește o autospecială de intervenție, echipaj de terapie intensivă mobilă, unitate de descarcerare și motocicletă pentru intervenție rapidă. Tot ce am construit în Sectorul 4 pentru siguranța oamenilor trebuie să devină regulă în tot Bucureștiul: clădiri publice care nu pun pe nimeni în pericol, poduri și pasaje verificate și puse în siguranță, instituții care lucrează împreună și se completează – de la pompieri și spitale, până la autoritățile locale. Pentru că, în fond, asta ne dorim cu toții, un oraș în care oamenii sunt pregătiți, știu cum să reacționeze, iar echipele de intervenție ajung rapid oriunde”, a mai spus Daniel Băluță, potrivit comunicatului.

image

Rogobete: „În București ar fi nevoie de încă 10 astfel de stații ISU”

Prezent la conferința de presă organizată de către primarul Sectorului 4, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a explicat că sistemul de răspuns al statului în caz de nevoie este perfectibil și că stațiile de pompieri din interiorul cartierelor, așa cum este cea din cartierul Tineretului, pot reprezenta piloni de bază în planurile de protecție a sănătății și siguranței publice.

Citește și: Bucureștiul a dat startul campaniei electorale cu atacuri între candidați: „Capitala a avut dintotdeauna potențialul de a transmite un mesaj politic către teritoriu”
image

„Creșterea capacității de răspuns pentru sistemul de sănătate, pentru situații de urgență este esențială. Și s-a văzut în ultima perioadă când am întâmpinat astfel de situații la care s-a răspuns într-un timp rapid, tocmai pentru că infrastructura din Sectorul 4 a fost pregătită pentru acest lucru. Și mă refer aici, în special, la explozia din Rahova, unde, dacă noua stație ISU nu era pregătită și dotată, cea construită de către primarul Daniel Băluță, lucrurile nu ar fi mers la fel de bine și timpul de răspuns nu ar fi fost la fel de scurt. Din analiza pe care o avem la Ministerul Sănătății, în colaborare cu Departamentul pentru Situații de Urgență, în București ar fi nevoie de încă 10 astfel de stații ISU , care să răspundă într-un timp cât mai rapid unor situații de urgență. Sunt sigur că Daniel Băluță, atunci când va fi Primar General, se va ocupa în prima parte a mandatului să construiască încă 10 stații. Oamenii au nevoie de siguranță, iar siguranța pe lângă zona de protecție și de siguranță socială, siguranța medicală, cea sanitară, este esnțială. Iar aceasta poate fi asigurată doar dacă infrastructura răspunde într-un timp rapid. Mă refer aici la stațiile ISU, de pompieri, de ambulanță, de descarcerare să poată interveni într-un timp cât mai scurt, dar și la spitale să poată crește capacitatea de răspuns a unităților de primiri urgențe”, a declarat ministrul Sănătății.

Politică

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Imagini virale cu doi români care aleargă pe pista aeroportului din Koln pentru a prinde avionul spre București
digi24.ro
image
O familie care trăia izolată într-o pădure din Italia a rămas fără cei trei copii după ce au fost preluați de autorități
stirileprotv.ro
image
Scenă incredibilă pe aeroportul din Köln: doi ROMÂNI, filmați când alergau pe pistă după un avion Wizz Air. Cum au ajuns acolo
gandul.ro
image
Vremea se încălzește zilele următoare, apoi se răcește brusc. Vezi prognoza pe următoarele două săptămâni
mediafax.ro
image
Rapid aduce număr 10 din Serie A! „Pederzoli a fost deja în Italia să negocieze cu el”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Scandalul preotului abuzator, Visarion Alexa, condamnat pentru agresiune sexuală în altar. Mărturia femeii abuzate: „M-a forțat pentru a rămâne cu mâna în zona inghinală”
libertatea.ro
image
Criminalul taximetristului din Mioveni, prins cu ajutorul unei eleve de la Școala de Poliție: „Eram atenți la orice mișcare”
digi24.ro
image
A fugit de războiul din Ucraina și a reușit imposibilul în sportul sacru al Japoniei » L-a învins pe legendarul Hoshoryu, imaginile sunt de Hollywood
gsp.ro
image
"Iubiți!" Englezii l-au identificat pe bărbatul care a ieșit din apartamentul Emmei Răducanu
digisport.ro
image
DOCUMENT Guvernul lovește puternic instituțiile de forță ale statului: Nu mai rentează cumulul pensiei cu salariul/ Transferurile devin aproape imposibile
stiripesurse.ro
image
„Am început să mănânc carne de om când lucram la morgă”. Ce a făcut „vampirul din Paris” când cantitatea nu i-a mai ajuns
antena3.ro
image
"O nenorocire". Un bărbat din Botoşani, ucis de un adolescent de 17 ani. L-a abandonat într-o baltă de sânge
observatornews.ro
image
Theo Rose a anunțat despărțirea cu ochii în lacrimi! Totul s-a terminat
cancan.ro
image
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
prosport.ro
image
De ce nu trebuie să suni niciodată înapoi un număr necunoscut. Riscurile la care te expui
playtech.ro
image
Iuliu Mureșan a reacționat în direct despre transferul lui Emerllahu la FCSB: „1,5 milioane de euro”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Cum se simte MM Stoica, după 160 de ore în care nu a mâncat
digisport.ro
image
DOCUMENT | Bolojan dinamitează salariile din administrație: După 'tăierea sporurilor în cascadă', Guvernul adoptă plafonarea bonusurilor și rescrie grila de putere
stiripesurse.ro
image
România s-a cutremurat din nou! Unde a avut loc seismul și ce magnitudine a înregistrat
kanald.ro
image
Polițiștii locali vor putea opri șoferi în trafic și vor putea da amenzi de circulație...
playtech.ro
fără imagine
Președintele Nicușor Dan a promulgat legea! A intrat în vigoare o nouă regulă pentru comercianți, iar cei care nu o respectă riscă amenzi usturătoare
wowbiz.ro
image
A murit Cătălin Stănescu! Tânărul politician de 37 de ani a sfârșit tragic, într-un accident oribil. A lăsat o familie distrusă în urma lui!
romaniatv.net
image
Se schimbă regulile de pensionare. Doar cu 15% din pensie pentru ”specialii” care rămân să lucreze la stat
mediaflux.ro
image
Noul iubit al Emmei Răducanu? Englezii au aflat cine este bărbatul care a ieșit din apartamentul sportivei
gsp.ro
image
Descoperire fantastică. Organul care produce aproape toată serotonina din corp. Nu e creierul. Din cauza asta ne îmbolnăvim de anxietate și depresie
actualitate.net
image
Loviți de cancer, Meme și Teodora Stoica au găsit o metodă prin care celule canceroase sunt mâncate
actualitate.net
image
Un aristocrat britanic își caută soție. Oferă 50.000 de lire sterline, dar are o listă cu pretenții cam ciudate
click.ro
image
Cine este Gabriela Popi, doctorița găsită moartă în Canalul Dunăre–Marea Neagră. Avea 50 de ani și era dată dispărută de trei zile
click.ro
image
Regulile de aur ale unui post bine ținut. Părintele Nicolae Dima spune cum să se pregătească corect credincioșii pentru Crăciun
click.ro
Amal Clooney și George Clooney profimedia 1044800887 jpg
Amal și George Clooney, ultima picătură din mariajul lor. Semnele care arată că s-au strâns norii divorțului
okmagazine.ro
Impletitura cu scortisoara si glazura Sursa foto shutterstock 1381752479 jpg
Împletitură cu scorţişoară şi glazură. Te face să uiţi de diete!
clickpentrufemei.ro
IMG 20250531 114600 jpg
Castelul Bethlen - Cel mai frumos castel renascentist din Ardeal, incendiat la filmările lui Nicolaescu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Daciana Sârbu, surprinsă cu noul iubit la un restaurant din Capitală. Cine este și cu ce se ocupă tânărul care i-a cucerit inima după divorțul de Victor Ponta
image
Un aristocrat britanic își caută soție. Oferă 50.000 de lire sterline, dar are o listă cu pretenții cam ciudate

OK! Magazine

image
Scandal înainte de Crăciun. Meghan Markle și rochia scumpă pe care a „furat-o” de la o ședință foto. La fel a făcut și cu pantofii de logodnă

Click! Pentru femei

image
Cum alegi un partener? Între chimie și compatibilitate

Click! Sănătate

image
7 greșeli comune în bucătărie, care cresc nivelul de colesterol